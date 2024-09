vivo X200 Ultra avrà una fotocamera (quasi) unica nel suo genere

Il lancio della nuova serie top di vivo è atteso per metà ottobre, ma anche quest’anno chi punta al massimo dovrà pazientare. vivo X200 Ultra dovrebbe debuttare più tardi e ora un leak svela quali sarebbero le caratteristiche del comparto fotografico, insieme ad alcuni indizi sulle specifiche del super flagship.

vivo X200 Ultra: al via le prime indiscrezioni sulla fotocamera del prossimo Camera Phone

vivo X200

Per quanto riguarda la scheda tecnica, come avvenuto lo scorso anno con X100 Ultra, ci sarà il chipset di punta targato Qualcomm. vivo X200 e X200 Pro sarebbero mossi dal Dimensity 9400 mentre il fratello maggiore avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 4 (SoC siglato SM8750). Per quanto riguarda il comparto fotografico, vivo X200 Ultra dovrebbe introdurre diverse novità rispetto al precedessore.

Si passerebbe da una tripla fotocamera ad un pacchetto di quattro sensori con una configurazione da 50+50+50+200 MP: rispetto a X100 Ultra ci sarebbe l’aggiunta di una nuova focale, ma non solo. Oltre al fatto di avere non più uno ma due teleobiettivi, quelli di X200 Ultra sarebbe due teleobiettivi periscopiali, similarmente a quanto visto con OPPO Find X7 Ultra, attualmente l’unico ad averne due.

Il sensore principale dovrebbe offrire un’apertura abbastanza ampia, a cui ovviamente si affiancherebbe un ultra-grandangolare. Resta da vedere la natura del sensore principale, ricordando che X100 Ultra è dotato del Sony LYT-900 da 1″. Il leaker non lo menziona ma è probabile che ritroveremo sia il Gimbal OIS di X100 Ultra che le ottiche ZEISS. Le indiscrezioni continuano con la batteria: X200, X200 Pro e X200 Ultra dovrebbero avere unità da 5.800 mAh, 5.700 mAh e 6.000 mAh. In questo caso non viene menzionato, ma si vocifera da settimane di un possibile X200 Mini (più compatto e con una batteria da 5.500/5.600 mAh).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le