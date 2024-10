MediaTek presenta Dimensity 9400: sempre più potente, per top di gamma assurdi!

Il lancio del prossimo chipset di punta targato Qualcomm è atteso per il 21 ottobre ma ora è già tempo di guardare al futuro dei top di gamma (cinesi e non) grazie al nuovissimo SoC MediaTek. Il Dimensity 9400 fa dei passi avanti importanti, sia in termini di potenza che di efficienza: finalmente si passa ai 3 nm ma non mancano migliore anche per quanto riguarda la parte grafica, l’AI, le memorie e non solo!

MediaTek Dimensity 9400, il chipset dei top di gamma è ufficiale: tutte le novità

Crediti: MediaTek

Ancora una volta MediaTek ha optato per la via della forza bruta: il nuovo chipset, infatti, è composto solo da core ad alta potenza e vengono totalmente esclusi gli Efficiency Core. I precedenti Dimensity 9300 e 9300+ fanno affidamento su un core principale Cortex-X4 fino ad una frequenza massima di 3,25 GHz e 3,4 GHz. Con il nuovo Dimensity 9400 si passa ad una soluzione di ultima generazione ARM Cortex-X925, fino ad un massimo di 3,62 GHz. Per quanto riguarda il processo produttivo, per la prima volta il brand ha introdotto una soluzione a 3 nm (N3E) realizzata da TSMC, andando a migliorare sia le performance che l’efficienza del SoC. Ecco com’è composto il chipset targato MediaTek.

1 x Cortex-X925 fino a 3,62 GHz (Core principale)

fino a (Core principale) 3 x Cortex-X4 fino a 3,3 GHz (Performance core)

4 x Cortex-A720 fino a 2,4 GHz (Performance core)

La nuova CPU (sempre 1 + 3 + 4) offre, secondo quanto dichiarato dalla compagnia, un aumento del 35% delle prestazioni in single-core e fino al 28% in multi-core. Per quanto riguarda la parte grafica, il SoC è accompagnato dalla nuova GPU Immortalis-G925 (1.612 MHz), ancora una volta con il supporto al ray tracing hardware. MediaTek promette un miglioramento del 40% per il ray tracking e del 41% lato performance, con consumi ridotti del 44%.

Crediti: MediaTek

Si prevedono minori consumi anche per quanto riguarda l’NPU 890: il nuovo chip AI del Dimensity 9400 si occupa di intervenire in vari punti, ad esempio nella nitidezza della foto, nei dettagli dello zoom 100X e non solo, insomma ovunque sia richiesto l’intervento dell’intelligenza artificiale. Presente all’appello anche il nuov IPS imagiq 1090 mentre lato memorie è presente il supporto alla RAM LPDDR5X da 10,7 Gbps (la più veloce della categoria) e a storage di tipo UFS 4.0.

Qual è il primo smartphone con Dimensity 9400?

X200 – Crediti: vivo

Ovviamente con il lancio del Dimensity 9400 non potevano che arrivare anche i dettagli sul primo smartphone che avrà a bordo l’ultima belva di MediaTek. L’appuntamento è fissato per il 14 ottobre con la serie vivo X200, almeno per quanto riguarda la Cina. Anche la famiglia OPPO Find X8 sarà mossa dal nuovo SoC e in questo caso il debutto avverrà il 24 ottobre (sempre a partire dal mercato cinese).

