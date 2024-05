ARM Cortex-X925 e Immortalis G925: ecco CPU e GPU dei SoC a 3 nm

In vista di quelli che conosceremo come Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400, è arrivato l’annuncio da parte di Arm, l’ente britannico che regola l’evoluzione di CPU e GPU dei microchip. Difatti l’annuncio riguarda proprio questo, con protagonisti i nuovi core computazionali Cortex-X925, A-725 e A520 e le nuove schede grafiche Immortalis-G925, Mali-G725 e Mali-G925.

Cortex-X925, A725 e A520 sono i nuovi core annunciati da ARM, tutte le novità

È stata migliorata l’architettura delle CPU con la seconda generazione ARM v9.2, con l’introduzione della piattaforma Arm Compute Subsystem (CSS), diretta evoluzione della precedente Total Compute Solutions (TSC2023). Arm ha adottato un approccio olistico, che dia ai produttori soluzioni a 360° hardware e software e soprattutto una più facile scalabilità fra vari dispositivi, fra smartphone, tablet, PC fissi e notebook.

Arm afferma che la piattaforma CSS è la più potente mai vista su Android, con miglioramenti di oltre il +30% nelle prestazioni. Le nuove CPU e GPU sono state ideate ad hoc per il per il passaggio da 4 a 3 nm, fra TSMC e Samsung. Più transistor significa più potenza, con l’obiettivo di Arm di superare i 3,6 GHz e toccare i 3,8 GHz per la frequenza di clock del processore. I 3 nm garantiranno anche miglioramenti nell’efficienza energetica, con un incremento fino al +30%.

La piattaforma di riferimento ha una CPU composta da 2 core Cortex-X925 + 4 core Cortex-A725 + 2 core Cortex-A520 con 16 MB di cache L3, GPU Immortalis-G925 a 14 core con 4 MB di cache L2, 16 MB di cache SLC con interconnessione Arm CoreLink e memorie RAM LPDDR5X-833. La struttura del processore rimane octa-core ma con 2 core ad alte prestazioni anziché 1, con Arm che afferma che il suo Cortex-X925 sia il più potente nel suo ambito, superando persino i risultati raggiunti da Intel e AMD.

Nei benchmark, il chipmaker parla di un boost nelle performance come non si vedeva da tempo, con un aumento in single-core del +36% dei core Cortex-X925 rispetto a quelli Cortex-X4; i nuovi core, che quindi sostituiscono quelli che pensavamo si sarebbero chiamati Cortex-X5, offrono anche un aumento di potenza in ambito intelligenza artificiale del +46%. Per quanto riguarda i core Cortex-A725, la crescita delle prestazioni rispetto a quelli Cortex-A720 è pari al +35%, mentre per quelli già esistenti ma rinnovati Cortex-A520 si parla di una riduzione dei consumi del +15%.

CPU a parte, la nuova GPU Immortalis-G925 promette di essere il 37% più veloce rispetto a quanto visto con l’Immortalis-G720 a bordo di Dimensity 9300 e 9300+ di MediaTek (Qualcomm usa le sue Adreno e Samsung le sue Xclipse con AMD), con migliorie del +52% in ray tracing e +34% nell’AI a fronte comunque di consumi ridotti del 30%.

Come anticipato, le nuove tecnologie CPU e GPU debutteranno sui primi SoC a 3 nm, a partire da Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400: se voleste avere un assaggio, potete averlo nei primi benchmark.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le