Eleglide T2 & Mopride 3 sono le nuove e-bike per le tue gite primaverili (subito in offerta lancio)

La compagnia asiatica ha lanciato due nuove bici elettriche, entrambi disponibili su Geekmall in offerta lancio (con l’immancabile spedizione gratis dall’Europa). Si tratta di Eleglide T2 e Mopride 3, perfette sia per la città che per le tue gite fuori porta: il bel tempo è ormai arrivato ed è il momento di godersi la primavera!

Eleglide T2 & Mopride 3 debuttano su Geekmall: caratteristiche e prezzo (in promozione) delle nuove bici elettriche

Eleglide T2

Crediti: Eleglide

Versatile e scattante, Eleglide T2 è la scelta perfetta per chi cerca una nuova e-bike e guarda sia agli spostamenti rapidi in città che alle avventure primaverili. Il nuovo modello della serie T punta forte sulla sicurezza grazie al nuovo sistema con doppi freni a disco idraulici di alta qualità: la capacità frenante è stata migliorata per un maggiore controllo durante la guida. La bici monta un motore da 250W e 36V (con una coppia di 45 Nm) ed è alimentato da una batteria da 486 Wh (36V 13Ah), per un’autonomia fino a 100 km.

Tra le caratteristiche che rendono gli spostamenti comodi e sicuri troviamo un ammortizzatore a forcella, un manubrio regolabile ed un sedile ergonomico. Il display LCD consente di tenere sott’occhio tutti i parametri mentre gli pneumatici da 27,5 x 2,1″ offrono una guida stabile e fluida (anche grazie al supporto del cambio Shimano a 7 velocità). Il portapacchi posteriore offre una comodità aggiuntiva da non sottovalutare.

Eleglide Mopride 3

Crediti: Eleglide

L’altra novità della settimana è Eleglide Mopride 3: in questo caso ci spostiamo verso un modello più adatto agli amanti dell’avventura, grazie al design sportivo e robusto e agli pneumatici rinforzati da 29 x 2,4″. Non mancano un potente motore da 250W, un cambio Shimano a 7 velocità, freni a disco idraulici, doppie sospensioni con blocco e 5 livelli di pedalata assistita. La batteria ad alta capacità (da 576 Wh) ti consente di percorrere fino a 120 km in modalità assistita, per un’autonomia al top; inoltre la batteria è rimovibile, per la massima comodità al momento della ricarica. Completano il quadro fari e fanali conformi allo standard StVZO ed un display LCD a colori, chiaro e facile da visualizzare.

Prezzi e disponibilità

La nuova bici elettrica Eleglide T2 debutta su Geekmall in offerta lancio a 799€ mentre il modello Mopride 3 (più sportivo) è in promozione a 849€; in entrambi i casi è presente la spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store mentre il prezzo in offerta è valido fino al 15 aprile. Se non visualizzi correttamente i box all’interno dell’articolo prova a disattivare AdBlock.

