OnePlus Buds V sono le TWS con Bluetooth 5.3 a soli 25€

Economici e convenienti, gli auricolari true wireless OnePlus Buds V rappresentano il modello di base del brand cinese: un paio di cuffiette dal prezzo accessibile ma in grado di regalare delle soddisfazioni. Imperdibili a questo prezzo, grazie al nuovo codice sconto di Banggood!

Le TWS OnePlus Buds V scendono a 25€ con questo codice sconto di Banggood

Le cuffie TWS OnePlus Buds V costano solo 25€ su Banggood: basta riscattare il codice sconto “BGRJU6ROBVT” prima di procedere con l’acquisto, ed il gioco è fatto. Si tratta di una paio di auricolari true wireless con driver da 12,4 mm, connettività Bluetooth 5.3, doppio microfono con cancellazione del rumore in chiamata, fino a 38 ore di autonomia (contando anche la custodia di ricarica) e la modalità a bassa latenza, utile durante la riproduzione di video e nelle sessioni di gaming. Le TWS sono certificate IP55, presentano i controlli touch ed hanno un’indossabilità in-ear (sono quindi poco adatti agli utenti che non apprezzato i gommini). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

