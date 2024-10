CUBOT KingKong Power 3 ha uno speaker integrato e luci LED: è l’anima della festa!

Amante dell’avventura e delle feste in spiaggia? Allora CUBOT KingKong Power 3 è il rugged phone che stavi aspettando, l’anima della festa grazie ad un sistema di luci LED Ambient ed un potente speaker integrato direttamente nella scocca. Il lancio è sempre più vicino ed è arrivato il momento di scoprire tutti i dettagli della prossima aggiunta alla lineup del brand.

CUBOT KingKong Power 3 a un passo dal debutto: questo rugged phone è l’anima della festa, grazie allo speaker integrato

Crediti: CUBOT

Il nuovo rugged phone targato CUBOT arriva con due caratteristiche che lo rendono unico. Per prima cosa la scocca ospita un potente speaker integrato, una soluzione da 3W e 123 dB posizionata sul retro: CUBOT KingKong Power 3 diventa all’occorrenza un vero e proprio altoparlante portatile, utile sia per le feste tra amici che per far baldoria durante le avventure outdoor (sempre nel rispetto degli altri e della natura, ovvio). Per rendere l’esperienza ancora più completa ed appagante, è presente una luce LED posteriore con effetto lampeggiante: ci sono ben 72 modalità personalizzabili, in modo da creare la giusta atmosfera grazie alla combinazione tra musica e luci. I vari effetti possono essere impostati direttamente nelle opzioni dello smartphone.

Questi non sono i soli pregi del nuovo smartphone CUBOT: ovviamente siamo alle prese con un rugged phone, ossia una dispositivo votato alla resistenza e accompagnato dalle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Polvere, acqua, urti, cadute, graffi, cambi di pressione e temperature estreme, niente può scalfire KingKong Power 3. Inoltre si tratta anche di un battery phone: a bordo trova spazio una capiente unità da 10.200 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Inoltre il dispositivo funge anche da pratica power bank, grazie alla ricarica inversa.

Crediti: CUBOT

Potenza e resistenza, ma senza rinunciare alle capacità fotografiche: il rugged offre un sensore da 100 MP, utile per immortalare paesaggi naturali ed urbani con colori vividi e dettagli chiari. Tra le altre caratteristiche c’è anche un sistema con triplo microfono, una configurazione che permette di effettuare chiamate ultra-chiare, senza rumori di fondo; una feature utile anche quando si utilizza la funzione di traduzione durante un viaggio!

Il debutto di CUBOT KingKong Power 3 è atteso per il 21 ottobre su AliExpress: nel frattempo è possibile partecipare ad un’iniziativa promozionale tramite questa pagina!

