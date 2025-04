Realme GT 7 tra i primi con Dimensity 9400+ ed una super batteria

Lo scorso anno abbiamo assistito al debutto di due top di gamma in versione “standard”, ossia GT 6 Global (lanciato anche in Italia, si tratta di un rebrand di GT 6 Neo presentato in Cina) e GT 6 cinese, quest’ultimo dotato di specifiche migliori. Non sappiamo ancora se succederà lo stesso anche a questo giro, ma nel frattempo l’azienda ha iniziato a scaldare i motori con i primi teaser dedicati a Realme GT 7. Il lancio è previsto per il mese corrente, ovviamente in patria.

Realme GT 7 tra conferme e indiscrezioni: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo top di gamma

GT 7 Pro – Crediti: Realme

Proprio come avvenuto con il predecessore, Realme GT 7 cinese sarà un vero e proprio top di gamma, con nulla da invidiare al fratello maggiore. I due smartphone della serie vedono come grande differenza il chipset: Realme GT 7 Pro (già uscito sia in patria che in Italia) è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite ma nel caso di GT 7 “liscio” avremo l’inedito Dimensity 9400+. Il nuovo SoC di MediaTek sarà presentato il prossimo 11 aprile, ma non mancano indiscrezioni sulle sue specifiche. Tra le altre conferme troviamo una capiente batteria da ben 7.000 mAh (con tecnologia al silicio-carbonio) e il supporto alla ricarica cablata da 100W.

Crediti: Realme

Per quanto riguarda le indiscrezioni di seguito trovate la scheda tecnica presunta: il nuovo flagship si presenterebbe come una versione alternativa del modello GT 7 Pro Racing Edition. Quest’ultimo presenta sempre il chip Snapdragon ma perde il teleobiettivo e il lettore d’impronte ad ultrasuoni; GT 7 base potrebbe mancare delle stesse caratteristiche ed avere a bordo una batteria migliore e il Dimensity 9400+. La presentazione di Realme GT 7 è fissata per il mese di aprile ma al momento manca ancora una data.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display OLED 8T LTPO BOE da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro–curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, luminosità di picco fino a 6.000 nit

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,7 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

fino a 16/24 GB di RAM LPDDR5X

fino a 1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 100W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) presumibilmente con OIS e ultra-wide 112°

Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Android 15 con Realme UI 6.0

