Google rimuove le app Kaspersky dal Play Store: svelato il motivo

In questi giorni gli utenti che utilizzano le app di Kaspersky per la protezione del proprio dispositivo Android si sono ritrovati improvvisamente nella situazione di non poter più aggiornare le applicazioni dal Play Store di Google. Le app della celebre compagnia russa, infatti, sono state rimosse dal marketplace e l’account sviluppatore chiuso. Tra lo stupore generale, il colosso statunitense nelle ultime ore ha finalmente spiegato i motivi che hanno portato a questo particolare ban.

Le sanzioni degli Stati Uniti costringono Google a rimuovere le app di Kaspersky

Crediti: Kaspersky

Con un post sul forum ufficiale, Kaspersky ha annunciato agli utenti che le app e i prodotti della compagnia non sono più disponibili sul Play Store di Google, a causa della rimozione e della chiusura dell’account sviluppatore. La compagnia russa ha invitato gli utenti ad utilizzare i file APK messi a disposizione sul sito ufficiale, oppure ad utilizzare store alternativi come Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery e Xiaomi GetApps.

“Kaspersky sta attualmente indagando sulle circostanze alla base del problema e sta valutando possibili soluzioni per garantire che gli utenti dei suoi prodotti possano continuare a scaricare e aggiornare le loro applicazioni da Google Play” si legge nel comunicato pubblicato sui forum, ma una spiegazione ufficiale per il ban è arrivata anche da Google ed ovviamente centrano i rapporti testi tra Stati Uniti e Russia.

Kaspersky, infatti, è stata recentemente aggiunta alla US Entity List, che comprende “individui, aziende e organizzazioni straniere considerate un problema di sicurezza nazionale“, con il divieto di vendita dei prodotti a partire dal 20 luglio 2024. Questo, quindi, ha inevitabilmente portato alla rimozione delle app dal Play Store di Google.

“Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha recentemente annunciato una serie di restrizioni su Kaspersky. Di conseguenza, abbiamo rimosso le app di Kaspersky da Google Play“, ha affermato un portavoce di Google in una nota per la stampa.

