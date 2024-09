Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ ufficiali, con batteria extra-large e teleobiettivo!

Xiaomi presenta la nuova gamma di mid-range Redmi Note, una generazione inedita che va a migliorare quanto visto in precedenza (con qualche taglio ed alcune aggiunte, il tutto condito con un look rinnovato). Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ sono finalmente ufficiali e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi mid-range Xiaomi

Design e display

Note 14 5G – Crediti: Redmi

Il design della famiglia Redmi Note 14 cambia radicalmente rispetto a quello visto con la gamma Redmi Note 13. Il modulo fotografico si fa squadrato e viene posizionato al centro della scocca; le cose differiscono con il modello standard, dato che quest’ultimo somiglia ad una sorta di fase di passaggio tra vecchia e nuova generazione. È anche l’unico dotato di uno schermo flat (OLED da 6,67″) mentre Redmi Note 14 Pro e Pro+ montano display AMOLED con bordi curvi (da 6,67″); in tutti i casi c’è un lettore d’impronte sotto allo schermo ed offrono un refresh rate a 120 Hz. I fratelli maggiori Pro sono arricchiti da una luminosità di picco fino a 3.000 nit, un pannello protettivo Gorilla Glass Victus 2 ed una scocca con certificazione IP68.

Specifiche tecniche e fotocamera

Note 14 Pro – Crediti: Redmi

Le specifiche tecniche della serie Redmi Note 14 si basano su soluzioni Qualcomm e MediaTek. Il modello base monta il SoC Dimensity 7025-Ultra mentre il fratello maggiore Pro il Dimensity 7300-Ultra; ovviamente il vero protagonista è Redmi Note 14 Pro+, il primo smartphone equipaggiato con Snapdragon 7s Gen 3. Il trittico di smartphone differisce anche per quanto riguarda batterie e ricarica rapida: si parte da 5.110 mAh e 45W per poi passare ai 5.500 mAh e 45W della versione Pro. Ancora una volta vince a man bassa il modello superiore Pro+, l’unico a montare una batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh e 90W di ricarica.

Note 14 Pro+ – Crediti: Redmi

La fotocamera di Redmi Note 14 5G è abbastanza basilare: c’è un sensore LYT-600 da 50 MP con OIS e un modulo per la profondità di campo. Redmi Note 14 Pro alza il tiro accompagnato il LYT-600 con un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro ma anche in questo caso il salto in avanti arriva con il maggiore del trittico. Redmi Note 14 Pro+ si affida al sensore Light Fusion 800 (da 50 MP), lo stesso di POCO F6 Pro, Xiaomi 14 CIVI e la versione cinese di quest’ultimo, CIVI 4 Pro. Inoltre c’è una grande novità per la serie mid-range di Xiaomi: in questo caso è presente un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2.5X, lunghezza focale di 60 mm e apertura f/2.0. Infine, a completare il tutto, un ultra-wide con FOV 120°.

Redmi Note 14 5G – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.5-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , profondità di campo

(f/1.5-2.4) con , stabilizzazione , profondità di campo Selfie camera da 16 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,24 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro+ – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,66 mm per 210,8 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

12/16 GB di RAM LPDDR4X (12 GB) e LPDDR5 (16 GB)

di RAM (12 GB) e (16 GB) 256/512 GB di memoria UFS 2.2 (256 GB) e 3.1 (512 GB) non espandibile

di memoria (256 GB) e (512 GB) non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh con ricarica rapida da 90W

da con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.0-2.2) con Light Hunter 800 , stabilizzazione OIS , teleobiettivo con zoom 2.5X e ultra-wide da 120°

(f/1.6-2.0-2.2) con , stabilizzazione , con zoom 2.5X e ultra-wide da 120° Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, Xiaomi Surge T1 (chip per connettività e linea cellulare)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Quanto costa Redmi Note 14 5G/14 Pro/14 Pro+ – Prezzo e uscita

Il prezzo della serie Redmi Note 14 parte da circa 140€ al cambio attuale, ma al momento il debutto è avvenuto solo in Cina. Sicuramente la gamma arriverà anche in Italia ma bisognerà pazientare ancora: restiamo in attesa di novità e nel frattempo ecco tutte le configurazioni disponibili in patria con il relativo prezzo.

Redmi Note 14 5G 6/128 GB – 1.099 CNY ( 140€ ) 8/128 GB – 1.199 CNY ( 153€ ) 8/256 GB – 1.399 CNY ( 178€ ) 12/256 GB – 1.599 CNY ( 204€ )

Redmi Note 14 Pro 8/128 GB – 1.399 CNY ( 178€ ) 8/256 GB – 1.499 CNY ( 191€ ) 12/256 GB – 1.699 CNY ( 217€ ) 12/512 GB – 1.899 CNY ( 242€ )

Redmi Note 14 Pro+ 12/256 GB – 1.899 CNY ( 242€ ) 12/512 GB – 2.099 CNY ( 268€ ) 16/512 GB – 2.299 CNY ( 294€ )



