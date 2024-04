La serie Redmi K80 avrà specifiche al top: al via le prime indiscrezioni

Ora che la serie Xiaomi 14 è al completo è tempo di guardare ai prossimi modelli top della costola del brand cinese. Cominciano le indiscrezioni sulla serie Redmi K80, quest’anno composta solo dal modello standard e dal fratello maggiore Pro: ecco cosa sappiamo finora.

Redmi K80 e K80 Pro: si comincia a parlare delle specifiche dei nuovi top di gamma della costola di Xiaomi

K70 Pro – Crediti: Redmi

Per quanto riguarda il numero di smartphone che vedranno la luce quest’anno, Redmi ha deciso di optare – stando ai leak – per due dispositivi anziché tre. Ci saranno Redmi K80 e K80 Pro mentre il modello K80E non si farà, o meglio sarà inglobato come parte della serie Note. In merito all’uscita, si guarda al quarto trimestre del 2024 mentre nel corso dei prossimi mesi dovrebbe arrivare Redmi K70 Ultra. Ma cosa possiamo aspettarci dalla futura generazione della gamma K?

Crediti: Weibo

La risposta arriva da un insider sul social cinese Weibo: Redmi K80 sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 mentre il modello maggiore K80 Pro avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 4, ancora inedito e in arrivo ad ottobre. Entrambi gli smartphone avranno schermi flat con risoluzione 2K e le batterie passeranno dai 5.000 mAh della serie K70 a 5.500 mAh. In fatto di materiali avremo una struttura in metallo, mentre la cover posteriore sarebbe in vetro.

Per ora non ci sono altri dettagli ma sicuramente arriveranno altre indiscrezioni ad arricchire il quadro. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità.

