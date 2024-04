OPPO K12: annunciata la data ufficiale, ecco immagini e specifiche

Aggiornamento 23/04: abbiamo la data ufficiale, trovate i dettagli nell’articolo.

Con l’uscita della gamma Reno 11 e dei top di gamma della serie Find X7, questo non vuol dire che OPPO non abbia più nulla da dire. Fra le sue prossime uscita, infatti, ecco fare capolino altri dettagli sul prossimo mid-range, OPPO K12 5G. Arriverà ufficialmente a breve, e grazie a teaser e leak sappiamo già praticamente tutto quello che c’è da sapere, fra immagini, specifiche e data di presentazione.

OPPO K12 5G: spuntano nuovi dettagli sul prossimo medio gamma della serie K

Crediti: OnePlus

Pare chiaro che OPPO K12 non sarà un modello inedito ma, come spesso accade con aziende come OPPO, OnePlus, Realme, vivo e iQOO, sarà invece un rebrand. Lo sarà di OnePlus Nord CE 4, già annunciato ufficialmente nelle scorse settimane, con cui quindi condividerà estetica e specifiche tecniche.

Con certificazione IP54, avrà dimensioni di 162,5 x 75,3 x 8,4 mm per un peso di 186 grammi e una scocca in vetro e frame in plastica. Avrà uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità massima di 1.100 nits e sensore ID ottico integrato.

Crediti: OPPO

Come confermato anche dal leaker DigitalChatStation, OPPO K12 avrà dalla sua un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una soluzione a 4 nm con CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 4 x 2,4 GHz A715 + 3 x 1,8 GHz A510), GPU Adreno 720, fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di ROM UFS 3.1 espandibile via microSD.

Le altre specifiche comprenderanno software Android 14 con ColorOS 14, batteria da 5.500 mAh con ricarica SuperVOOC 100W, speaker stereo, doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.8-2.2 con OIS e ultra-grandangolare, fotocamera frontale da 16 MP f/2.4, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, porta IR, GPS e USB-C 2.0.

La data di presentazione di OPPO K12 è ufficialmente fissata per il 24 aprile, quando scopriremo dove verrà commercializzato (probabilmente solo in Cina) e a quale prezzo verrà proposto.

