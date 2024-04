OPPO Find X7 Ultra sarebbe potuto essere più futuristico: ecco il prototipo

Gli smartphone odierni sono di quanto più tecnologico si possa desiderare in un oggetto così piccolo e tascabile, ma la verità è che dietro le quinte delle aziende spesso ne esistono versioni ancora più avanzate. Basta guardare questo prototipo di OPPO Find X7 Ultra, messo in mostra dalla stessa compagnia, che sui social ha spiegato cosa erano riusciti a ottenere i suoi ingegneri, con funzionalità interessanti ma che non hanno visto la luce del giorno.

OPPO svela al pubblico la forma prototipale e più avanzata di Find X7 Ultra

Finally, check out this incredible unreleased concept from our talented Industrial Design team. We've called it the 'zoom ring' design and features a rotatable outer ring for seamless zooming, just like on a pro camera. pic.twitter.com/9DkzP61496 — Pete Lau (@PeteLau) April 15, 2024

C’era una caratteristica che accomunava OPPO Reno 8 Lite, F21s Pro e Reno 7, ovvero l’inserimento attorno alla fotocamera di una luce LED che ne particolareggiasse l’estetica e aggiungesse un LED di notifica sulla parte posteriore. Anche con OPPO Find X7 Ultra era stato testato il cosiddetto Ring Light Design, inserendo un cerchio LED attorno al vistoso modulo fotografico che si attivasse per segnalare all’utente la ricezione di messaggi e notifiche anche a schermo celato. Questa tecnologia non è stata però implementata, per motivi che OPPO non ha rivelato ma che possiamo immaginare: non essendo una caratteristica molto richiesta dall’utenza, probabilmente non ne sarebbe valsa la pena in quanto a sforzo ingegneristico.

Lo stesso potremmo dire per lo Zoom Ring Design: questa volta, al posto del cerchio LED attorno alla fotocamera c’è un anello ruotabile che, come sulle fotocamere professionali, agisce sullo zoom della fotocamera per ingrandire o ridurre l’inquadratura in maniera più agevole e fluida, anche perché Find X7 Ultra copre una lunghezza focale che parte dai 14 mm dell’ultra-grandangolare fino ai 135 mm del teleobiettivo periscopiale 6x (che in zoom digitale arriva fino al 120x).

Resta il fatto che OPPO Find X7 Ultra non è mai arrivato in Europa, perciò sapere che ne sarebbe potuta esistere una versione con hardware più raffinato potrebbe non fare grande differenze per alcuni; tuttavia, sappiate che OPPO ha confermato che la serie Find tornerà in Europa.

