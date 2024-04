N-ONE Nbook Ultra è il notebook da gaming “economico” perfetto per gli eSport

Tornano le occasioni di Geekbuying con N-ONE Nbook Ultra, portatile da gaming votato all’eSport grazie ad un display performante, per una visualizzazione impeccabile: ora al miglior prezzo di sempre, con l’immancabile spedizione dall’Europa (sempre gradita)!

Cerchi un notebook da gaming potente ma dal prezzo accessibile? N-ONE Nbook Ultra è al miglior prezzo di sempre!

Crediti: N-ONE

La migliore occasione del momento dedicata al portatile da gaming N-ONE Nbook Ultra arriva da Geekbuying: il prezzo scende a 779€ con il nuovo coupon dedicato, con la spedizione gratuita dall’Europa. Un’occasione top per un laptop dotato di specifiche interessanti, con un occhio agli eSport. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Il notebook N-ONE Nbook Ultra rappresenta il giusto compromesso per chi cerca una soluzione votata al gaming, puntando ai titoli più “da eSport”, ma senza eccedere. Il terminale, infatti, fa dello schermo il suo punto di forza: parliamo di un pannello LCD da 16″ di diagonale con risoluzione 2.5K e refresh rate a 165 Hz, perfetto proprio per giocare con la massima fluidità ai titoli che richiedono maggiore attenzione. Il display ha un rapporto in 16:10, il 100% di copertura della gamma sRGB e fino a 500 nit di luminosità. A muovere il tutto abbiamo un processore AMD Ryzen 7 8845HS, accompagnato da 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di storage SSD; la parte grafica è affidata alla scheda Radeon 780M, in grado di eseguire i principali titoli eSport. Completano il quadro un sistema di raffreddamento con doppia ventola, una batteria da 83 Wh, una tastiera full size, Windows 11 Pro e uno chassis in metallo, dallo spessore contenuto.

