WhatsApp: i filtri per le chat adesso in rollout

Aggiornamento 16/04: il CEO di Meta attraverso il proprio canale WhatsApp ha annunciato l’inizio del rollout della nuova funzionalità che introdurrà i filtri per le chat sulla nota app di messaggistica istantanea. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Presto gli utenti di WhatsApp potranno organizzare in modo più efficiente le loro chat grazie ad un nuovo sistema di filtri e un redesign dell’interfaccia. Se siete tra quegli utenti che preferiscono visualizzare solo le conversazioni con messaggi non letti oppure suddividere in categorie le varie chat, questa nuova funzione vi farà sicuramente brillare gli occhi.

Una nuova barra aiuterà ad organizzare le conversazioni su WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione beta 2.23.14.17 di WhatsApp per Android ha fatto la sua comparsa il nuovo sistema di filtri per le conversazioni della nota app di messaggistica istantanea. Grazie ad una nuova barra posizionata in cima alla lista delle chat, gli utenti potranno scegliere in modo estremamente semplice e veloce quali conversazioni vogliono visualizzare in quel momento.

Oltre ai classici “messaggi non letti“, sembra che WhatsApp stia lavorando anche un sistema che permetterà di etichettare le conversazioni come “personali” oppure “lavorative“, in modo da consentire agli utenti di passare da un lato all’altro della loro vita sociale nel giro di un tap.

Questa nuova funzione, così come tutte quelle lanciate da WhatsApp negli ultimi mesi, potrebbe richiedere diverso tempo per essere implementata nella versione stabile dall’app (come accaduto per i Canali). I tempi di sviluppo spesso si aggirano intorno ai due mesi, quindi questa potrebbe essere una funzione rilasciata al grande pubblico soltanto al ritorno dalle vacanze estive.

Aggiornamento 16/04: i filtri per le chat adesso in rollout su Android e iOS

Crediti: Meta

Tramite il proprio canale, Mark Zuckerberg ha annunciato l’inizio del rollout dei filtri per le chat su WhatsApp. Questa nuova funzione consentirà di organizzare rapidamente le conversazioni, visualizzandole tutte, solo quelle con messaggi non letti oppure quelle provenienti soltanto dai gruppi. In questo modo gli utenti con molte chat attive potranno visualizzare in modo più semplice quelle da leggere nell’immediato.

La nuova funzione è adesso in fase di rollout su tutte le piattaforme supportate, questo vuol dire che nei prossimi giorni i filtri si attiveranno per tutti gli utenti, possibilmente a fasi scaglionate. Se non vedete la nuova funzionalità, assicuratevi di aver installato l’ultimo aggiornamento disponibile dell’applicazione: in caso contrario, dovrete semplicemente aspettare qualche giorno in più.

