OnePlus Nord 5 (Ace 3V), il mid-range più potente di tutti? Ecco le specifiche

Aggiornamento 04/03: spuntano nuovi dettagli sulle specifiche tecniche di OnePlus Nord 5/Ace 3V, li trovate all’interno dell’articolo.

La casa di Pete Lau si prepara al lancio di un nuovo dispositivo di fascia alta della serie Ace, ma ci sono novità anche per la gamma media. Un insider cinese ha snocciolato quelle che dovrebbero essere le prime specifiche di OnePlus Ace 3V, dispositivo che – secondo quanto avvenuto anche in precedenza – dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini come OnePlus Nord 5.

OnePlus Ace 3V dovrebbe essere il nostro Nord 5 e potrebbe avere specifiche tecniche da paura

Ace 2V – Crediti: OnePlus

Che fine ha fatto OnePlus Nord 4, qualcuno potrebbe chiedersi? Vista la tetrafobia della cultura cinese, che vede il numero 4 di cattivo auspicio, la compagnia avrebbe deciso di saltare alla quinta generazione.

Le indiscrezioni su OnePlus Ace 3V arrivano dal solito Digital Chat Station: l’insider non specifica il nome del dispositivo, ma i leak puntano tutti in direzione del nuovo membro della gamma Ace. OnePlus Ace 3 ha debuttato a inizio 2024 in patria ed è un flagship killer equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2: non è un’esclusiva cinese, visto che è arrivato anche in versione Global come OnePlus 12R.

Tornando al prossimo Ace 3V, ci sarebbe ancora una volta uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K a 120 Hz con cornici sottili e lettore ID ottico sotto di esso. La scocca sarebbe in vetro con frame in plastica, ma la vera novità sarebbe sotto: dovremmo trovare l’inedito Snapdragon 7+ Gen 3, quello che dovrebbe essere il SoC mid-range più potente di sempre con tecnologie ereditate dal top di gamma Snapdragon 8 Gen 3.

Sarebbe un cambio di rotta rispetto al precedente Ace 2V, mosso da SoC MediaTek (Dimensity 9000); il resto delle specifiche prevedrebbe una batteria da 5.500 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W, memorie fino a 16 GB, fotocamera da 50+8+2 MP con OIS, ultra-grandangolare, macro e selfie camera da 16 MP.

Crediti: Qualcomm

Il già citato OnePlus Ace 2V è arrivato anche in Italia sotto forma di Nord 3: di conseguenza, Ace 3V dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini come OnePlus Nord 5. Per quanto riguarda la data d’uscita del nuovo smartphone, il precedente Ace 2V venne lanciato in Cina nel corso del mese di marzo e possiamo ipotizzare lo stesso per Ace 3V, mentre per Nord 5 potrebbe essere necessario attendere l’estate 2024.

