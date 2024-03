OnePlus Nord 5 (Ace 3V): prime immagini, si avvicina il lancio

Aggiornamento 11/03: dopo le immagini trapelate, l’azienda parla del lancio dello smartphone, trovate i dettagli a fine articolo.

Ultimamente si è parlato in varie occasioni dei prossimi modelli delle serie Nord/Ace, anche se finora solo in termini di specifiche. Gli smartphone gemelli OnePlus Nord 5 e Ace 3V si preannunciano come delle belve in termini di performance, ma stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero novità anche per quanto riguarda il design dei due telefoni.

OnePlus Nord 5 (Ace 3V) avrà un look nuovo di zecca, secondo i leak: ecco come potrebbe essere

Presunto OnePlus Ace 3V (bozzetto) – Crediti: Weibo

Nel caso in cui vi foste persi qualcosa, OnePlus Nord 5 (per l’Europa e i mercati Global) e Ace 3V (in Cina) sarebbero lo stesso dispositivo, come avvenuto anche in precedenza con Ace 2V e Nord 3. Secondo quanto trapelato finora, i due nuovi smartphone sarebbero mossi dall’inedito Snapdragon 7+ Gen 3, presunto SoC mid-range dotato di caratteristiche ereditate addirittura dallo Snapdragon 8 Gen 3. Le indiscrezioni hanno tracciato un percorso chiaro e di seguito trovate le presunte specifiche (basate sui leak).

Dimensioni ???

Certificazione IP ???

Display AMOLED Flat da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star 2, protezione posteriore Gorilla Glass 5

da (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star 2, protezione posteriore Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,9 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) GPU Adreno 732

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14 (Global) o ColorOS 14 (China)

Per quanto riguarda le ultime novità, un insider cinese ha pubblicato su Weibo un bozzetto che farebbe riferimento al design di OnePlus Nord 5/Ace 3V. A distanza di pochissimo, ecco spuntare sul noto social cinese anche una presunta immagine dal vivo. Il telefono si presenta in un’elegante colorazione bianca, con il logo di OnePlus al centro della scocca ed una fotocamera verticale posizionata su un modulo rialzato.

Crediti: Weibo

Lo stile mostrato nel bozzetto e nella foto potrebbe risultare credibile, ance se l’ultima parola (e la conferma ufficiale) spetta sempre all’azienda. I nuovi OnePlus Nord 5 e Ace 3V potrebbero avere un design ispirato ai top di gamma di Meizu, con un flash LED circolare.

Il presidente della divisione cinese Li Jie ha affermato su Weibo che lo smartphone “arriverà presto“, lasciando presagire una data di presentazione ormai imminente (per quanto ancora ignota). Considerato che Ace 2V venne lanciato nel marzo 2023, è plausibile che il lancio avvenga durante marzo 2024. Questo però per OnePlus Ace 3V, visto che si rivolge alla Cina: per vedere OnePlus Nord 5 dovrebbe invece essere necessario attendere l’estate 2024.

