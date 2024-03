Huawei Band 9 certificata: il nuovo fitness tracker è pronto al debutto

Si torna a parlare di Huawei dopo le indiscrezioni sul ritardo nell’uscita della gamma P70, ma questa volta cambiamo tipologia di prodotto. Huawei Band 9, il prossimo fitness tracker della casa cinese, è stato avvistato nella prima certificazione: il lancio è ormai dietro l’angolo e presto potremmo avere un’ennesimo rivale per Xiaomi Band 8.

Huawei Band 9, spunta una certificazione: il lancio è dietro l’angolo

Crediti: Huawei

La nuova smartband di Huawei è stata avvistata nel database dell’ente TDRA sia con la sigla KIM-B19 che con il suo nome commerciale (che conferma ufficialmente l’identità del dispositivo). Huawei Band 9 arriverà di certo a livello globale ma purtroppo non ci sono ancora dettagli su design e specifiche. Probabilmente avremo un look simile a quello dell’attuale Band 8 (disponibile anche in Italia), con un formato rettangolare ed uno schermo OLED ampio (magari da 1,47″ come l’attuale generazione). Impossibile non aspettarsi la solita abbondanza in fatto di modalità sportive, insieme al cardiofrequenzimetro e al monitoraggio dei valori SpO2 e del sonno. Di certo in Cina comprenderà anche l’NFC per i pagamenti, funzione presente anche a bordo della Band 8 lanciata in patria.

Crediti: TDRA

La data di presentazione di Huawei Band 9 non è ancora ufficiale, ma è probabile che il debutto sia previsto per il mese di aprile (come avvenuto per lo scorso modello in Cina). Di recente anche Honor Band 9 è stato certificato: probabilmente anche il nuovo fitness tracker della casa rivale sarà lanciato nello stesso periodo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le