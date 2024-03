Honor Band 9 nelle prime immagini (e c’è anche la data d’uscita)

Dopo i primi avvistamenti (sotto forma di certificazioni) Honor Band 9 ha una data di presentazione: il lancio è ormai dietro l’angolo e per l’occasione arrivano anche le primissime immagini (che ci permettono di dare un’occhiata al design del fitness tracker).

Honor Band 9 ha una data di presentazione: ecco quando arriverà, insieme alle immagini ufficiali

Band 9 – Crediti: Honor

La data di presentazione di Honor Band 9 è fissata per il 18 marzo: insieme al fitness tracker ci sarà anche un nuovo Honor Watch (per ora non ci sono dettagli) e ovviamente il top di gamma Magic 6 Ultimate, Magic 6 RSR Porsche Design e il portatile MagicBook Pro 16 (quest’ultimo visto anche al MWC 2024). Le prime immagini ufficiali mostrano un fitness tracker dal design molto simile a quello del precedente Honor Band 7, con il medesimo aggancio per il cinturino ed un corpo metallico in tre colorazioni. Tuttavia il display sembra leggermente più grande rispetto a quello dell’attuale modello (AMOLED da 1,47″) ma potrebbe anche essere un’impressione errata.

Band 9 – Crediti: Honor

Al momento non ci sono dettagli tecnici sulla nuova smartband; in precedenza Honor Band 9 è apparsa in alcune certificazioni ma l’unica certezza è la presenza del Bluetooth 5.3. Comunque ci sono alcune caratteristiche che diamo per scontate come la resistenza fino a 5 ATM, il supporto a tante modalità sportive, un’autonomia almeno fino a 14 giorni, il cardiofrequenzimetro e il rilevamento dei livelli di SpO2. Magari tra le novità possiamo ipotizzare la presenza di un sensore per la luminosità automatica ma ovviamente l’ultima parola spetta alla casa cinese.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le