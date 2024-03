iQOO Z9 5G ufficiale con Dimensity 7200, AMOLED a 120 Hz e ricarica da 44W

Come anticipato da indiscrezioni e dettagli ufficiali, il brand partner di vivo ha lanciato un nuovo medio gamma equilibrato e dal prezzo accessibile, dedicato al mercato Global (per ora solo in India). Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su iQOO Z9 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita: uno smartphone elegante e stiloso, dotato di buone caratteristiche ad una giusta cifra.

iQOO Z9 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: iQOO

In termini di design, iQOO Z9 5G non cambia le carte in tavola rispetto al precedente iQOO Z8, riproponendo un modulo rettangolare contenente la doppia fotocamera. Il dispositivo introduce le colorazioni Brushed Green e Graphene Blue, per un tocco di eleganza in più. Lo schermo è un pannello AMOLED da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz, fino a 1.800 nit di luminosità e un lettore d’impronte integrato. A muovere il tutto troviamo il Dimensity 7200 di MediaTek, chipset di fascia media realizzato a 4 nm e fino a 2.8 GHz di frequenza di clock. La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 44W mentre il comparto fotografico si basa sul sensore IMX882 di Sony (50 MP) con stabilizzazione ottica ed un modulo secondario per la profondità di campo. Il software a bordo è Android 14, ovviamente tramite l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 14.

Crediti: iQOO

Il nuovo iQOO Z9 5G ha debuttato ufficialmente in India al prezzo di 19.999 INR e 21.999 INR, ossia circa 220€ e 243€ al cambio attuale, per le versioni da 8/128 GB e da 8/256 GB. Di seguito trovate la scheda tecnica completa con tutti i dettagli.

iQOO Z9 5G – Scheda tecnica

Crediti: iQOO

Dimensioni di 163,17 x 75,81 x 7,83 mm per 188 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit e protezione DT-Star2

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 360 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit e protezione DT-Star2 lettore d’impronte digitali (sotto il display)

raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

+ 6 x 2,0 GHz A510) GPU GPU ARM Mali-G610

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 44W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/GNSS, Type-C, NO NFC

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.79-2.4) con IMX882, OIS e profondità di campo

(f/1.79-2.4) con IMX882, OIS e profondità di campo selfie camera da 16 MP f/2.0

f/2.0 sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14

