Addio Samsung UTG: Huawei crea il suo display pieghevole UFG

Finora, fra i produttori di smartphone pieghevoli che fanno affidamento alla tecnologia Samsung UTG c’è anche Huawei, che a partire da Mate X3 ha implementato il vetro protettivo dell’azienda sud-coreana. Tuttavia, a quanto pare l’azienda cinese avrebbe deciso di slegarsi da quella che a tutti gli effetti è anche una delle sue maggiori rivali e realizzare una sua alternativa, chiamata Huawei UFG.

Huawei starebbe per presentare al pubblico il display pieghevole UFG

Lo afferma Fixed Focus Digital, leaker sempre molto attivo su Weibo, che sul social cinese ha rivelato l’esistenza di questa inedita tecnologia targata Huawei. L’acronimo UFG starebbe per Unequal-thickness Flexible Glass, che rispetto all’Ultra Thin Glass di Samsung vorrebbe risolvere l’annoso problema dei display pieghevoli.

Tradotto in italiano diventa “vetro flessibile di diverso spessore”, in quanto Huawei avrebbe studiato una tecnica per realizzare un vetro flessibile più sottile al centro e più spesso ai lati; essendo più fine nella parte centrale, quella che si piega, questa tipologia di vetro soffrirebbe meno lo stress dell’usura, potendo così godere di una maggiore longevità e una grinza meno visibile.

Huawei non è nuova a cambiamenti del genere: dopo anni di aziende rivolte quasi unicamente ai vetri protettivi Gorilla Glass di Corning, Huawei ha creato il suo vetro proprietario Kunlun Glass. Nel frattempo, Samsung non starebbe a guardare e sarebbe in procinto di svelare il suo vetro UTG di nuova generazione.

