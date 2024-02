Samsung Galaxy S24: annunciato il primo aggiornamento, cosa migliorerà

Aggiornamento 16/02: annunciate le migliorie per la fotocamera di S24, le trovate illustrate nell’articolo.

Era nell’aria, e adesso è ufficiale: la serie Samsung Galaxy S24 sta per ricevere il suo primo aggiornamento software, con cui la One UI 6.1 verrà affinata e migliorata sotto alcuni aspetti. La notizia, già trapelata in precedenza, è stata confermata dalla stessa Samsung, probabilmente per placare le lamentele ricevute sulla qualità offerta dal display e dalla fotocamera dei tre top di gamma annuali dell’azienda.

Il primo aggiornamento software migliorerà vari aspetti della serie Samsung Galaxy S24

Crediti: Samsung

Oltre probabilmente alle patch di sicurezza di febbraio 2024, l’aggiornamento punterà a offrire ai possessori di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra la possibilità di rendere più vivido il display, da alcuni criticato per essere un po’ troppo spento. Per farlo, Samsung ha confermato che aggiungerà delle impostazioni avanti nel menu relativo allo schermo, tramite cui sarà possibile regolarne il bilanciamento del bianco RGB (rosso, verde e blu) e la saturazione cromatica.

Samsung ha anche aggiunto che l’aggiornamento porterà con sé diverse migliorie per la fotocamera:

ottimizzata la luminosità nelle scene in controluce quando si scatta in modalità ad alta risoluzione

migliorati i colori nella modalità Cibo

migliorati colori, saturazione e bilanciamento del bianco in modalità Notte

migliorata la qualità dello zoom in Galleria per le foto DNG scattate con Expert RAW

migliorata la chiarezza del testo in fase di zoom (S24 Ultra)

migliorata la qualità generale dei video registrati con la fotocamera posteriore (S24 Ultra)

migliorata nitidezza e aumentata la luminosità delle aree scure negli ambienti interni nell’anteprima delle foto (S24 Ultra)

migliorata l’espressione dei soggetti in rapido movimento in controluce (S24 Ultra)

migliorate esposizione e qualità cromatica dei soggetti (S24 Ultra)

Infine, i miglioramenti riguarderanno anche Galaxy AI, più nello specifico la cosiddetta “comunicazione senza barriere linguistiche” ovvero la Traduzione Live che traduce testi e chiamate in tempo reale.

