Redmi Watch 3 torna in sconto e sfiora il miglior prezzo di sempre

Sono passati parecchi mesi dal debutto ufficiale dell’indossabile della costola di Xiaomi, tuttavia è sempre un dispositivo attualissimo ed affidabile e diventa ancora più ghiotto grazie alle offerte dedicate. Redmi Watch 3 è in sconto su Banggood: si tratta della versione CN, ma il prezzo è parecchio invitate!

Watch 3 ha fatto un balzo in avanti rispetto al precedente modello: il design generale non è cambiato, ma abbiamo uno schermo più ampio (un pannello AMOLED da 1.75″) con tanto di Always-On Display ed una luminosità di picco di 600 nit, insieme a varie funzionalità aggiuntive. L’indossabile è dotato di un corpo impermeabile fino a 5 ATM, offre un’autonomia fino a 12 giorni e non si fa mancane né l’NFC (solo versione China) né il GPS. Grazie a speaker e microfono è possibile effettuare chiamate Bluetooth, mentre le modalità dedicate agli utenti sportivi sono ben 121. Non mancano le solite funzioni dedicate alla salute come il monitoraggio H24 dell’attività cardiaca, controllo dei valori SpO2 e così via. Presente all’appello l’assistente vocale Alexa (nella versione Global).

La migliore occasione del momento dedicata a Redmi Watch 3 arriva grazie a Banggood: l’indossabile di Xiaomi viene proposto in offerta lampo a soli 76€, un prezzo vicinissimo al minimo storico (ossia 75€). Ovviamente ricordiamo che si tratta della versione cinese: sono presenti le medesime funzionalità della controparte Global, mentre le lingue disponibili dovrebbero essere solo inglese e cinese (a meno che non siano stati rilasciati eventuali aggiornamenti). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

