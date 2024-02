ASUS Zenfone 11 Ultra senza segreti: ancora immagini del nuovo flagship

Aggiornamento 13/02: dopo la mole di indiscrezioni precedenti, ora scende in campo anche evleaks, con le immagini render in alta qualità del nuovo top di gamma targato ASUS. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Si è parlato tanto del futuro della gamma Zenfone e addirittura lo scorso anno qualcuno l’ha data per morta (ma il tutto è stato prontamente smentito dall’azienda). Ora la serie di smartphone della casa asiatica torna sotto i riflettori con una gamma che dovrebbe essere composta da due modelli. Ecco tutto quello che sappiamo finora su ASUS Zenfone 11 e 11 Ultra, con una miriade di dettagli trapelati grazie ad un corposo leak: facciamo il punto della situazione su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

ASUS Zenfone 11 Ultra: tutto quello che sappiamo sulla nuova gamma top

Design e display

Crediti: Reddit

Per il momento il modello standard Zenfone 11 è ancora un mistero: il dispositivo è stato avvistato su Google Play Console con la sigla ASUS_AI2401 e il suo nome commerciale. Invece ASUS Zenfone 11 Ultra è stato prima certificato e ora ampiamente anticipato da un leak: su Reddit è spuntato praticamente tutto, tra immagini e specifiche del dispositivo. Il look della nuova gamma si discosta da quello di Zenfone 10, con un modulo fotografico rinnovato e dimensioni più generose. Forse Zenfone 11 potrebbe avere uno schermo contenuto e dimensioni compatte, ma questa è solo un’ipotesi. Osservando stile e scheda tecnica è impossibile non farsi venire in mente ASUS ROG Phone 8: il nuovo dispositivo 11 Ultra pare proprio un rebrand di quest’ultimo, solo con un look meno aggressivo (e meno da gaming).

Crediti: Reddit

Stando a quanto trapelato ci sarebbe uno schermo Samsung AMOLED da 6,78″ Full HD+ con tecnologia LTPO e refresh rate dinamico fino a 120 Hz oppure fino a 144 Hz (in questo caso solo nella modalità da gaming). Il lettore d’impronte digitali dovrebbe essere integrato sotto il display. Le colorazioni disponibili sarebbero 5, ossia: Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green e Desert Sienna.

Crediti: evleaks (X) Crediti: evleaks (X) Crediti: evleaks (X) Crediti: evleaks (X) Crediti: evleaks (X) Crediti: evleaks (X)

Le nuove immagini pubblicate da evleaks ci permettono di dare un’occhiata più da vicino al top di gamma (trattandosi di render in qualità maggiore rispetto a quelli pubblicati in precedenza).

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di ASUS Zenfone 11 Ultra non potrebbero che fare affidamento sullo Snapdragon 8 Gen 3, ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. Si tratta di un SoC octa-core a 4 nm ad opera di TSMC, con un core principale Cortex-X4 fino a 3,3 GHz, GPU Adreno 750 ed un nuovo AI Engine per sfruttare l’AI generativa direttamente in locale. La batteria sarebbe una capiente unità da 5.500 mAh con ricarica HyperCharge da 65W e supporto alla ricarica wireless da 15W.

Crediti: Reddit

Il comparto fotografico del nuovo flagship sarebbe composto da un trittico di sensori da 50 + 32 + 13 MP con un obiettivo principale IMX890 dotati di stabilizzazione Gimbal OIS, un ultra-grandangolare con FOV 120° ed un teleobiettivo con zoom ottico 3X (digitale 30X) e OIS. Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 32 MP con sensore RGBW. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, basata sui leak e sulle specifiche di ROG Phone 8 (“gemello” di Zenfone 11 Ultra).

ASUS Zenfone 11 Ultra – Scheda tecnica (provvisoria)

dimensioni di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 225 grammi

certificazione IP???

display AMOLED E6 LTPO a 12 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2

a da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento ???

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 13 + 32 MP (f/1.9- 2.2-2.4) con IMX890 , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 3x

(f/1.9- 2.2-2.4) con , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, 3x selfie camera da 32 MP f/2.45 FOV 90°, RGBW

f/2.45 FOV 90°, RGBW Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, ottimizzazioni audio Dirac, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, mini jack 3.5 mm

Android 14 tramite Zen UI

ASUS Zenfone 11 e 11 Ultra – Prezzo e uscita

Crediti: Reddit

Tra le immagini pubblicate su Reddit figura anche la presunta confezione di vendita del top di gamma. Al momento ASUS Zenfone 11 Ultra e il modello standard non hanno ancora una data di presentazione mentre non ci sono ancora indiscrezioni in merito al prezzo. L’attuale Zenfone 10 è stato lanciato in Italia a partire da 799€ ma è plausibile ipotizzare un aumento per la versione Ultra. Non appena ci saranno ulteriori novità aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le