OnePlus 12: col preordine si hanno gratis delle cuffie costosissime

Manca poco più di una settimana alla presentazione di OnePlus 12, l’ultimo top di gamma presentato negli scorsi mesi dall’azienda cinese in madre patria. Ci accingiamo all’esordio Global, e per l’occasione OnePlus ha annunciato una promozione piuttosto interessante e che farà contenti tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto audio di fascia alta, per di più gratuito.

Chi preordinerà OnePlus 12 avrà in omaggio un paio di cuffie Bange & Olufsen

Chi effettuerà il preordine di OnePlus 12 avrà diritto a ricevere in omaggio un paio di cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal, cuffie il cui prezzo di listino ammonta a ben 549€. Ci sono però dei requisiti per poter usufruire della promozione: le cuffie verranno regalato esclusivamente a chi farà il preordine della variante top da 16/256 GB, a patto di farlo sul sito ufficiale OnePlus.com e di farlo dal 23 al 25 gennaio e solo per 1.000 unità disponibili; in alternativa, chi avrà diritto alla promozione potrà scegliere di avere in omaggio un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2 o una cover per OnePlus 12.

Ecco le dichiarazioni di Celina Shi, CMO di OnePlus Europa: “In OnePlus, la nostra mission è consentire alla nostra community di vivere la miglior vita digitale possibile. Con uno schermo progettato per offrire un’esperienza incredibilmente fluido, OnePlus 12 offre immagini senza eguali. La collaborazione con B&O riflette il nostro impegno condiviso per la qualità e il design, e il loro audio straordinario si sposa perfettamente con il nostro dispositivo“.

Le Bang & Olufsen Beocom Portal sono cuffie true wireless di tipo over-ear pensate per il pubblico di professionisti e appassionati audio, con risposta in frequenza 20-22.000 Hz, driver elettrodinamici con magneti al neodimio da 40 mm, sensibilità di 95 dB a 1 kHz/1 mW, equalizzatore personalizzabile, cuscinetti in memory foam, cancellazione attiva del rumore con 8 microfoni MEMS, Bluetooth 5.2 con SBC/AAC/aptX Adaptive e Fast Pair, batteria da 1.200 mAh con autonomia fino a 47 ore (23 con ANC attiva).

