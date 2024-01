iQOO Neo 9 Pro: il flagship killer arriverà in versione Global

Dopo il lancio in patria, il flagship killer del brand partner di vivo è pronto anche a conquistare il mercato indiano. La compagnia asiatica ha confermato il debutto di iQOO Neo 9 Pro in versione Global: ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo dispositivo e quanto arriverà.

iQOO Neo 9 Pro Global confermato ufficialmente: ecco quando arriverà

Crediti: iQOO

I dettagli ufficiali in merito all’uscita Global di iQOO Neo 9 Pro sono ancora scarni: la divisione indiana ha confermato che il dispositivo arriverà a febbraio, ma al momento manca ancora la data e non sono state svelate le specifiche. Il design, stando al teaser pubblicato sui social, sembra ricalcare quanto visto con i modelli cinesi; inoltre dovremmo avere anche la versione bicolore con scocca in simil-pelle. Cosa possiamo aspettarci dal nuovo flagship killer?

Crediti: iQOO

Stando alle indiscrezioni trapelate finora, iQOO Neo 9 Pro Global dovrebbe essere un rebrand di Neo 9 cinese: il dispositivo è stato lanciato in patria a fine dicembre, insieme al fratello maggiore Pro. Le differenze tra i due modelli presentati in Cina riguardano il chipset e il comparto fotografico: Neo 9 si affida allo Snapdragon 8 Gen 2 e ad una dual camera da 50 + 8 MP mentre Neo 9 Pro è dotato del Dimensity 9300 e di una fotocamera da 50 + 50 MP. Quindi il modello Global in arrivo in India dovrebbe basarsi completamente sul Neo 9 base cinese. A questo punto è lecito ipotizzare che verrà rilasciato un solo dispositivo anziché due come in patria.

iQOO Neo 9 Pro Global – Scheda tecnica (provvisoria)

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP assente

display AMOLED flat (LTPO) a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A5104

GPU Adreno 740

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare

(f/1.9-2.2) con , OIS, ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di Funtouch OS 14

