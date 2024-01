iPhone 16/16 Plus: la navigazione 5G sarà peggiore di iPhone 16 Pro/Pro Max

Contrariamente a quanto si vociferava inizialmente, tutta la serie iPhone 15 utilizza lo stesso modem 5G, similitudine che si potrebbe invece perdere con la prossima serie iPhone 16. Questo è quanto riportano le ultime voci di corridoio che stanno circolando in rete, secondo cui Apple avrebbe deciso di differenziare i modelli di modem a seconda del melafonino acquistato, con conseguenti differenze in termini di velocità di navigazione.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno un migliore modem 5G rispetto a iPhone 16 e 16 Plus

L’intera serie iPhone 15 utilizza il modem Snapdragon X70 di Qualcomm, mentre la futura serie iPhone 16 dovrebbe averne uno diverso a seconda della fascia di prezzo. A riferirlo sono gli analisti della società di investimento Haitong International Securities: i modelli base iPhone 16 e 16 Plus manterrebbero invariato lo stesso Snapdragon X70, ma a montare il nuovo Snapdragon X75 sarebbero esclusivamente iPhone 16 Pro e Pro Max.

Presente all’interno dello Snapdragon 8 Gen 3, lo Snapdragon X75 raggiunge velocità in download e upload pari a 10 e 3,5 Gbps, le stesse dell’X70; le sue novità sono il supporto 5G Advanced, un solo ricetrasmettitore per mmWave e sub-6 GHz, risparmiando il 25% di spazio e consumando il 20% in meno, maggiore supporto per l’aggregazione delle portanti (5 per sub-6 GHz e 10 per mmWave) per migliorare l’invio e la ricezione dei dati, supporto uplink 5G MIMO per migliorare la velocità di uplink e la possibilità di inviare due segnali contemporaneamente tramite Frequency Division Duplex.

