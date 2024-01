T-Bao MN57 è il mini PC con Ryzen 7 e 32 GB/1 TB, a meno di 400€

Il produttore cinese T-Bao è specializzato nel settore dei PC ultra-compatti e nel corso del tempo ha sfornato un bel po’ di soluzioni ghiotte, sempre caratterizzate da un prezzo accessibile. T-Bao MN57 è l’ennesimo mini PC troppo bello per essere vero: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende sotto i 400€, una cifra niente male per il terminale con Ryzen 7 e ben 32 GB di RAM!

Codice sconto T-Bao MN57: il mini PC più conveniente del momento, con spedizione EU gratis

Crediti: T-Bao

Quello dei mini PC è un mercato fiorente e non è raro imbattersi il modelli con specifiche soddisfacenti ad un prezzo super conveniente. A differenza dei classici computer si tratta di modelli dalle dimensioni compatte, perfetti per una postazione per nulla ingombrante ed adatti anche a viaggi e spostamenti. T-Bao MN57 offre performance al top in un corpo super ridotto: il cuore del mini PC è il processore Ryzen 7 5700U (octa-core fino a 4,3 GHz in modalità Turbo), accompagnato da 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di storage SSD. Il design è abbastanza minimale ma è presente una trama che dona un tocco di stile. Grazie alla scheda integrata AMD Radeon è possibile beneficiare di una risoluzione in 4K e di un’esperienza video al top.

Il mini PC consente di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente; lato software è presente Windows 11 mentre per la connettività troviamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2. Il tutto è raffreddato da una ventola integrata, ovviamente a basso livello di rumore. Per le porte abbiamo: 1 x Type-C, 1 x DP, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x mini-jack 3.5 mm, 1 x LAN RJ45 1000M, 1 x RJ45 2.5G.

Crediti: T-Bao

La miglior occasione per il mini PC T-Bao MN57 arriva dallo store Geekbuying: il terminale è in offerta con codice sconto a soli 370€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Un computer compatto e potente, ad un prezzo super e disponibile con la massima celerità! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

