OnePlus 12 e 12R arrivano su Amazon, in sconto e con Buds Pro 2 in regalo!

Dopo il lancio sullo store ufficiale, i nuovi smartphone della serie 12 arrivano anche su Amazon. OnePlus 12 e 12R sono disponibili all’acquisto con un regalo particolarmente ghiotto (gli auricolari true wireless Buds Pro 2) ed un’interessante sconto dedicato al fratello maggiore, il tutto con l’immancabile spedizione Prime (gratuita per i membri Amazon Prime, rapidissima e sicura).

OnePlus 12 e 12R debuttano su Amazon e c’è anche un regalo: tutti i dettagli della promo

I nuovi OnePlus 12 e 12R sono arrivati in Italia da poche ore: la compagnia cinese ha presentato il suo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3 e poi il flagship killer della serie R. Quest’ultima è arrivata in Europa per la prima volta ed è una novità da non sottovalutare, visto il rapporto qualità/prezzo. Per scoprire tutti i dettagli su OnePlus 12 ti rimandiamo alla nostra recensione: qui trovate tutte le informazioni su specifiche e caratteristiche, insieme alle nostre prove.

Dai un’occhiata anche all’approfondimento dedicato a OnePlus 12R! Di seguito, invece, sono presenti i link all’acquisto: OP12 è in sconto a 999€ nella versione da 16/512 GB mentre 12R è in vendita a 699€ (16/256 GB). In entrambi i casi è presente un paio di TWS OnePlus Buds Pro 2 in regalo e, come evidenziato in apertura, non manca la spedizione Prime. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

