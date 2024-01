Netflix dice addio al piano Standard e apre la porta a nuovi aumenti

In occasione della conferenza per gli investitori, Netflix ha annunciato alcuni dei cambiamenti che arriveranno in tutto il mondo nei prossimi mesi. La celebre piattaforma di streaming ha deciso di eliminare l’ennesimo piano di abbonamento senza pubblicità, con gli utenti che adesso saranno costretti a scegliere l’opzione più costosa nel caso il cui vogliano eliminare gli spot pubblicitari.

Chi non vuole la pubblicità sarà costretto a passare all’opzione Premium

Crediti: Netflix, Canva

A partire dal Q2 2024, in Canada e Regno Unito gli abbonati non potranno più usufruire del piano Standard, che offre una risoluzione Full HD (1080p) e 2 visioni contemporanee. I cambiamenti, come successo in passati, arriveranno in seguito nel resto del mondo, lasciando agli utenti la scelta tra sole due opzioni: Standard con pubblicità e Premium.

Il costo dell’abbonamento senza pubblicità, quindi, salirà almeno a 17.99€ quando il piano Standard verrà eliminato anche Italia, ma Netflix non esclude nuovi aumenti. Il colosso americano dello streaming, infatti, ha annunciato di voler offrire prezzi e piani adatti ad ogni esigenza per soddisfare tutti gli utenti.

Per il futuro, inoltre, sembra essere stata presa in considerazione anche l’idea di monetizzare includendo la pubblicità nei videogiochi che per il momento vengono offerti a titolo gratuito all’interno di tutti gli abbonamenti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le