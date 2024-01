Netflix vuole portare la pubblicità anche nei videogiochi

Da alcuni anni Netflix offre ai suoi abbonati una selezione di giochi mobile che possono essere scaricati sia su iOS che su Android, mentre la compagnia continua a lavorare anche sui videogiochi da sfruttare direttamente in TV. Con questa spinta verso il nuovo settore, però, arriva anche la necessità di monetizzare dai nuovi contenuti e per questo motivo il colosso dello streaming starebbe pensando di introdurre anche nei giochi gli spot pubblicitari.

Netflix ha bisogno di monetizzare: la pubblicità nei giochi è sempre più vicina

A riportare l’indiscrezione, questa volta, è il Wall Street Journal che suggerisce che i dirigenti di Netflix abbiano avuto varie discussioni sulla possibilità di integrare la pubblicità anche nei giochi mobile che attualmente vengono offerti gratuitamente nel servizio. I giochi del colosso dello streaming, infatti, sono totalmente privi di ads e acquisti in-app, ma la situazione potrebbe cambiare molto presto.

Netflix, inoltre, potrebbe introdurre nell’offerta anche un abbonamento di livello superiore ad un prezzo maggiorato, in questo caso relegando poi la possibilità di sfruttare i videogiochi solo in questo nuovo tier. Attualmente sono oltre 90 i nuovi giochi in fase di sviluppo, tra cui Braid: Anniversary Edition, Hades, Monument Valley 1 & 2, e Paper Trail. Non sappiamo, però, se il piano pubblicitario entrerà in vigore già con questi nuovi titoli.

Non ci resta che attendere conferme o smentite da parte di Netflix, che già negli ultimi mesi non gode di grande popolarità mediatica a causa dell’aumento del prezzo degli abbonamenti e del blocco della condivisione delle password.

