Crea il tuo cinema personale con Wanbo T6 Max: oggi con il 60% di sconto!

Se siete appassionati di cinema e vorreste costruirne uno a casa vostra, l’offerta lampo di oggi di TomTop è quello che sicuramente stavate aspettando. Grazie ad uno sconto del 60%, infatti, è possibile portare a casa il proiettore Wanbo T6 Max ad un prezzo davvero eccellente, iniziando subito a mettere in piedi il proprio cinema personale per delle serate romantiche oppure feste con gli amici.

Il cinema direttamente a casa tua ad un prezzo eccezionale: ecco Wanbo T6 Max in offerta

Crediti: Wanbo

Wanbo T6 Max è un mini proiettore LCD con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), luminosità massima di 650 ANSI Lumen e un’estensione dell’immagine fino a 200″ con un rapporto d’aspetto in 16:9. Il dispositivo utilizza Android 9.0 come sistema operativo, mettendo a disposizione il Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) per la connettività, oltre ad essere dotato di un ingresso HDMI e due porte USB di Tipo A per la riproduzione dei contenuti.

Il design elegante con manica in pelle per il trasporto, permette di utilizzare il proiettore anche all’esterno, per delle fantastiche serate cinema in giardino oppure sotto le stelle. Sotto la scocca batte il cuore di un processore Amlogic T972, affiancato da 2 GB di RAM DDR4 e 16 GB di spazio di archiviazione su memoria eMMC. Non bisogna preoccuparsi neanche del comparto sonoro: il dispositivo infatti integra due speaker da 5W per garantire un’audio di tutto rispetto.

Wanbo T6 Max è disponibile al prezzo di 219.59€ grazie all’offerta lampo con sconto del 60% di TomTop. Il prodotto viene spedito direttamente dai magazzini europei del celebre store online in modo del tutto gratuito.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le