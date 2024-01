Google Pixel 8a paparazzato ancora: la confezione “conferma” il design

Nonostante manchino ancora un bel po’ di mesi al debutto dei prossimi dispositivi targati Pixel, dietro le quinte comincia a muoversi qualcosa fin da ora. Di recente sono apparsi i render leak di Pixel 9 Pro ed ora hanno fatto capolino degli scatti rubati dedicati alla confezione di vendita di Google Pixel 8a, che ne confermerebbe il design.

Google Pixel 8a in arrivo quest’anno: ecco le foto della confezione di vendita

Crediti: @chunvn8888 (X)

In realtà questa non è la prima volta che si parla del piccolo della serie 8: il dispositivo è stato avvistato in precedenza in alcuni scatti dal vivo e poi nei render di Onleaks (insider particolarmente affidabile). Ora scopriamo anche come sarà fatta la confezione di Google Pixel 8a: la box “conferma” in via ufficiosa il design del telefono.

Purtroppo non ci sono dettagli sulle specifiche, fatta eccezione per la presenza di uno schermo da 6,1″ e del chipset Tensor G3 (lo stesso dei fratelli maggiori, ma forse in versione depotenziata). L’uscita di Google Pixel 8a dovrebbe avvenire nel mese di maggio 2024 mentre non sono ancora trapelate indiscrezioni in merito al prezzo.

