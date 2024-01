Huawei P70: non si placa la fuga di notizie su display e fotocamere

Complice anche il successo di vendite riscosso da Mate 60 Pro, c’è un certo fermento attorno alla quasi imminente serie Huawei P70, con cui l’azienda potrebbe star preparando il suo ritorno sulla scena Global. Anche perché si vocifera che quelli in cantiere siano smartphone degni di attenzione, in particolare se si parla di fotocamera ma non solo.

Trapelano ulteriori dettagli sulla scheda tecnica della serie Huawei P70

In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Weibo, il leaker Digital Chat Station dà una rinnovata panoramica su quello che ci sarebbe da aspettarsi dalla serie Huawei P70. Menziona un look Deco, un riferimento alla linea estetica lanciata con la precedente serie P60, che soprattutto nel modello Art ha cercato una strada mai percorsa prima da un altro produttore rivale. Se foste curiosi di scoprire come potrebbe apparire P70, ci sono immagini render che potrebbero avercelo svelato prima del tempo.

La scocca ospiterebbe un display OLED attorno ai 6,7″ 1.5K, un pannello che sarebbe “micro-curvo“: non è del tutto chiaro cosa intenda con questa definizione, ma possiamo immaginare che si parli di un pannello leggermente curvo, in linea col trend attuale di tornare agli schermi piatti.

Fra le specifiche si parla di speaker stereo, batteria ad alta densità forse da non meno di 5.000 mAh e poi c’è il toto fotocamera. Il leaker parla di un sensore OmniVision OV50H da 1/1.3″ con pixel da 1.2 µm e con con apertura variabile, meccanismo che permette alle lenti di variare apertura focale, forse con la stessa escursione f/1.4-4.0 di P60 e Mate 60.

Tuttavia, l’altro leaker FixedFocus cita invece il Sony IMX989, lo stesso 1″-type che troviamo su modelli quali Xiaomi 13 Pro/Ultra, OPPO Find X6 Pro e vivo X100 Pro; senza contare che c’è anche l’ipotesi OV50K, sensore rivale con caratteristiche molto simili e che si vocifera sarà anche su Xiaomi 14 Ultra e Honor Magic 6 Ultimate. A questo punto, non è da escludere che Huawei abbia scelto di montare sensori differenti sui vari modelli, magari OV50H su P70 e P70 Pro e IMX989/OV50K su P70 Art.

E lo stesso potrebbe accadere in materia di System-on-a-Chipset, con il debutto dell’inedito Kirin 9010, oltre a novità per connettività 5G e ulteriori feature fotografiche. Anche se il lancio non è ancora imminente, in rete circola già una potenziale data di presentazione.

