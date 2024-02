Nothing Phone (2a): il CEO smentisce un leak sulle specifiche

Il CEO di Nothing è sempre stato particolarmente attento e loquace quando si parla di leak: in precedenza ha smentito i render fake di Phone (2) ma si è trattato palesemente di un bait dato che le immagini alla fine si sono rivelate veritiere. Stavolta tocca invece a Nothing Phone (2a): Carl Pei smentisce i leak sul processore (di cui si parla già da diverso tempo) ma sarà davvero così?

Carl Pei smentisce uno dei leak sulle specifiche di Nothing Phone (2a): non avrà il Dimensity 7200 (e trolla tutti)

Concept Render – Crediti: X

Tramite un post su X/Twitter, il CEO del brand rivela che Nothing Phone (2a) non sarà mosso dal Dimensity 7200 di MediaTek, bensì… dal Dimensity 7200 Pro. Si tratta di una versione personalizzata del SoC che dovrebbe offrire migliori consumi ed maggiori ottimizzazioni lato hardware e software. Probabilmente abbiamo a che fare con un SoC in stile Dimensity 7200 Ultra, ovvero una versione “speciale” del chipset che non presenta alcuna differenza con quella standard, probabilmente lanciata solo per motivi di marketing.

❗SPOILER ALERT❗Not the Dimensity 7200 https://t.co/XYJNuuYxeo — Carl Bhai (@getpeid) February 19, 2024

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche trapelare nelle scorse settimane, pare che il CEO non abbia nulla da dire al riguardo. Di seguito trovate la scheda tecnica leak, ovviamente da prendere con le dovute precauzioni, mentre questo è il nostro approfondimento dedicato all’imminente Nothing Phone (2a), in arrivo il 5 marzo.

Cosa aspettarsi da Nothing Phone (2a)

Dimensioni di ??? mm per ??? grammi

Certificazione IP ???

??? Display AMOLED BOE/Visionox da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit

BOE/Visionox da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 Pro a 4 nm e fino a 2,8 GHz

a 4 nm e fino a 2,8 GHz CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide

(f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP (f/???)

(f/???) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.5

