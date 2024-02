Microsoft Edge “ruba” i vostri dati a Google Chrome: risolto il bug

Microsoft ha sempre tentato in tutti i modi di spingere gli utenti ad utilizzare il browser Edge nel tentativo di spodestare Google Chrome, ma l’ultima trovata potrebbe essere davvero andata oltre il limite, a meno che non si tratti effettivamente di un bug. A quanto pare, infatti, dopo l’ultimo aggiornamento di Windows 11 il browser di sistema ha iniziato ad aprirsi automaticamente copiando le schede presenti nell’app di Google.

Le tab di Chrome si aprono automaticamente in Edge a causa di un bug

Nelle ultime ore, grazie ad una segnalazione di The Verge, gli utenti hanno difatti scoperto che Microsoft Edge ha la tendenza ad importare automaticamente i dati collezionati da Chrome, ma un bug permetterebbe al browser di aprirsi in automatico dopo un eventuale riavvio copiando le schede aperte nella celebre app di Google.

In questo modo, gli utenti meno attenti sono portati ad utilizzare il browser di Microsoft credendo invece di star utilizzando Google Chrome. Il design delle due app, infatti, è molto simile e differisce solo per alcuni particolari che distrattamente possono essere facilmente ignorati. Alcuni utenti hanno addirittura provato a reinstallare Windows 11, ma non c’è stato verso di eliminare il bug.

Che sia una nuova strategia (che l’UE non vedrà l’ora di sanzionare), oppure soltanto una svista? Per il momento per arginare il problema è possibile disattivare la sincronizzazione dei dati visitando questo URL all’interno del browser Edge: “ edge://settings/profiles/importBrowsingData ” .

Aggiornamento 20/02: Microsoft ha risolto il bug

Microsoft sembra aver risolto con l’ultimo aggiornamento del browser Edge il bug/glitch che consentiva all’applicazione di catturare indistintamente i dati di navigazione provenienti da Google Chrome per mostrarli poi aperti all’utente nel browser predefinito di Windows 11.

Adesso questa funzionalità potrà importare i dati soltanto con il permesso dell’utente, di conseguenza si potrà negare a Microsoft Edge l’accesso ai dati di navigazione degli altri browser.

