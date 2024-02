Xiaomi 14 Ultra si mostra in una colorazione inedita

Tra una manciata di giorni (il 22 febbraio) si terrà il lancio in Cina di Xiaomi 14 Ultra, dispositivo in arrivo anche da noi poco dopo (in occasione del MWC 2024). Nonostante la vicinanza ai due eventi i leak continuano senza sosta e stavolta arriva una colorazione inedita per il top di gamma, che potrebbe quindi debuttare in tre versioni.

Xiaomi 14 Ultra in versione Dark Blue: spunta una colorazione nuova di zecca

Crediti: Weibo

Il precedente Xiaomi 13 Ultra venne lanciato nelle versioni Black e Olive Green, tuttavia in Cina si aggiunsero poco dopo anche delle colorazioni più estive (Yellow, Orange e Blue). Per quanto riguarda Xiaomi 14 Ultra finora i leak e le immagini ufficiali ci hanno mostrato solo le varianti White e Black e tutti hanno pensato che sarebbero state le uniche disponibili. Ora un’immagine pubblicata su Weibo lascia intravedere una colorazione inedita per la serie, ovvia un blu scuro molto elegante. Inoltre la cover posteriore non è in simil-pelle come negli altri due colori ma è caratterizzata da un pannello in vetro.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Ovviamente si tratta di un’immagine leak, quindi da prendere con estrema cautela almeno fino ad una conferma ufficiale. Ricordiamo che Xiaomi 14 Ultra sarà protagonista di un doppio evento di lancio, il 22 febbraio in Cina e il 25 febbraio al MWC 2024 (a livello Global e in Italia).

Cosa aspettarsi da Xiaomi 14 Ultra

dimensioni di ??? x ??? x 9,2 mm per un peso di 220 grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit

a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.300 mAh con ricarica da 90W (forse anche wireless da 50W)

con ricarica da (forse anche wireless da 50W) fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (apertura variabile) con Light Hunter 1000 (inedito) oppure 900 , tre sensori IMX858 (?), lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare (f/1.8), teleobiettivo 3.2X IMX858 (f/3.0), teleobiettivo a periscopio 5X IMX858 (f/3.0)

(apertura variabile) con (inedito) oppure , tre sensori IMX858 (?), lenti , OIS, ultra-grandangolare (f/1.8), 3.2X IMX858 (f/3.0), teleobiettivo a 5X IMX858 (f/3.0) selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

