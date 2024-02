La nuova fabbrica Xiaomi crea 10 milioni di smartphone all’anno, senza umani

Non è la prima volta che Xiaomi promuove al suo pubblico la volontà di creare la fabbrica del futuro, cioè un impianto dove l’uomo non serve più. Era il 2021 quando Lei Jun annunciava la creazione della prima fabbrica smart di Xiaomi grazie a cui la compagnia si sarebbe dedicata alla fabbricazione di smartphone affidandosi totalmente (o quasi) alle macchine. A distanza di tre anni, la sua società annuncia un nuovo traguardo in tal senso, dando via alla produzione all’interno di un nuovo impianto dove ancora una volta non servirà l’apporto umano.

Xiaomi ha annunciato che questa nuova fabbrica lavorerà su grosse quantità di dispositivi, grazie a tecnologie che renderanno le macchine capaci non solo di lavorare in autonomia ma anche di auto-regolarsi in tempo reale. Questo grazie a tasso di ricerca autonoma del 96,8% per le apparecchiature del pacchetto di test e addirittura del 100% per quanto riguarda la componente software.

Gran parte del processo è completamente automatizzata e digitalizzato, con l’impianto che potrà svolgere auto-analisi dei dati di produzione full-stack e, sulla base di essi, prendere decisioni e avere persino capacità di auto-evoluzione dei processi. Il risultato è una fabbrica che sarà capace di sfornare oltre 10 milioni di smartphone all’anno, seppur Xiaomi abbia specificato che la produzione al suo interno sarà principalmente focalizzata alla fascia alta del mercato. Parliamo quindi esclusivamente di top di gamma come nel caso di Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra, e non è un caso che l’annuncio arrivi a breve distanza dalla presentazione al MWC 2024.

