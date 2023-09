vivo S Flip e vivo V Flip: in arrivo altri due pieghevoli a conchiglia

Con l'arrivo del nuovo Tecno Phantom V Flip e le voci in merito ad un modello targato Xiaomi, siamo quasi al completo. Entro una manciata di anni tutti i principali produttori di smartphone avranno lanciato il proprio pieghevole a conchiglia. Si tratta di dispositivi apprezzati per le loro dimensioni compatte, oltre che una sorta di eleganza intrinseca (senza contare l'effetto nostalgia che ci riporta alla mentre i primi, intramontabili flip phone). Tra i brand più prolifiche troviamo sicuramente Samsung, giunto ormai al quinto capitolo. Tuttavia i piani di vivo sembrano essere altrettanto ampi, come dimostrato dai nuovi marchi registrati S Flip e V Flip.

vivo S Flip e vivo V Flip potrebbero essere i prossimi pieghevoli del brand

Crediti: GizmoChina

Quest'anno il “solito” pieghevole della casa cinese è stato accompagnato anche dal lancio del primo modello a conchiglia vivo X Fold, dispositivo stiloso e dotato di buone specifiche. Il telefono ospita un ampio schermo esterno ed adotta una fotocamera doppia in collaborazione con Zeiss; all'interno trova spazio lo Snapdragon 8+ Gen 1, insieme ad un display AMOLED. Insomma si tratta di un dispositivo in grado di competere tranquillamente con le varie soluzioni targate Samsung, Motorola e OPPO. A quanto pare sembra che la casa cinese potrebbe lanciare altri due modelli chiamati vivo S Flip e vivo V Flip.

Crediti: GizmoChina

I due marchi sono stati registrati nel database europeo e fanno riferimento proprio a due smartphone (si evince dalla categoria del prodotto). Ovviamente si tratta solo del nome dei dispositivi e non ci sono ancora dettagli sulle specifiche anche se non è difficile immaginare un design a conchiglia. Potrebbe trattarsi di uno o più pieghevoli economici, ma questa è solo un'ipotesi.

Fatto sta che attualmente la gamma X di vivo ospita solo terminali pieghevoli (da non confondere con la famiglia X Number, con il flagship X100 in arrivo). Forse l'azienda ha intenzione di espandere la sua serie di foldable con modelli V ed S. Purtroppo non resta che attendere novità ufficiali, o almeno dei leak da insider affidabili.

