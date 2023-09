Recensione Oukitel RT7 Titan: tablet Android RUGGED da 32000 mAh, con 24 GB di RAM e corpo indistruttibile

Vi sembrerà strano, perché stiamo parlando chiaramente di una nicchia, ma il settore dei tablet rugged è cresciuto esponenzialmente nell'ultimo anno, e ne abbiamo avuto la conferma anche all'IFA di Berlino.

I brand che stanno focalizzando le proprie energie nella produzione di tablet “indistruttibili” ormai sono davvero tanti, e se c'è un'azienda che sta facendo davvero un ottimo lavoro in questo micro-segmento del mercato, è senza dubbio Oukitel.

E l'Oukitel RT7 Titan è stato una sorpresa. Perché ok, prima di riceverlo in prova mi aspettavo un tablet “resistente”, ma non fino a questo punto. Vi spiego chi dovrebbe acquistarlo e perchè, ma soprattutto quali sono i suoi veri punti di forza.

Recensione Oukitel RT7 Titan

Design e materiali

Ok, è chiaro: un tablet rugged non è un prodotto che si rivolge a tutti, e lo si capisce immediatamente a partire dal design. Pesa ben 1212 grammi ed è grande 249,1 x 167,8 x 19,8 mm, ma ciò che lo contraddistingue è l'enorme corazza laterale e la possibilità di montare uno stand in lega d'alluminio, una fibia per tenerlo in mano più saldamente o una tracolla.

è realizzato quasi completamente in plastica: probabilmente al suo interno ci sarà un telaio in alluminio a fare da struttura portante, ma Oukitel ha preferito rifinire in plastica soft-touch i bordi laterali ed in gomma nei quattro angoli, in modo da attutire i colpi e le cadute che questo tablet potrebbe subire.

Insomma, si tratta di un tablet android pensato per l’utilizzo estremo in grado di resistere a cadute, urti e temperature estreme, con certificazioni IP68, IP69K e MIL–STD–810H.

Anche la scocca posteriore è realizzata in plastica, ha una bella finitura al tatto e per il resto c'è poco da dire: questo tablet rugged si rivolge chiaramente a determinati tipi di utilizzo ed è ideale, ad esempio, per essere utilizzato sui cantieri (anche grazie ad una serie di tool di cui dispone) o nell'ambito delle officine meccaniche con interfacce OBD.

Particolari “rugged” a parte, l'Oukitel RT7 Titan è dotato di un lettore TF, due speaker ben posizionati e di ingresso per il cavo USB-C. Manca quindi l'ingresso per il jack da 3.5 mm, cosa che mi sarei aspettato di vedere soprattutto considerando che molto probabilmente si utilizzerà il dispositivo in ambienti rumorosi e poco consoni alle cuffie wireless.

Display

Nella media del segmento il display, che non si distingue particolarmente in questo Oukitel RT7 Titan. Il pannelo è un IPS con matrice LCD ed una diagonale da 10.1 pollici. È un FullHD+ con un refresh rate fermo a 60 Hz ed una luminosità di picco di 400 nit che, anche se non eccelle, gli garantisce comunque una buona visibilità anche in condizioni di luce diretta.

Insomma, non è un display pensato per guardare film in streaming o giocare, ed effettivamente non emerge né sul fronte cromatico né sulla profondità dei neri.

Ma va bene lo stesso, perché l'unica cosa che un tablet del genere deve garantire è una buona visibilità in ambienti chiaramente “non domestici”, ed in questo l'Oukitel RT7 Titan non è secondo a nessuno.

Hardware e materiali

Ma oltre al design e alla “resistenza”, sono due i fattori in cui l'Oukitel RT7 Titan si distingue rispetto ai suoi diretti competitor: l'hardware e la batteria. E se della batteria ne parleremo a breve, sono stato piacevolmente sorpreso nello scoprire che questo tablet rugged è animato da un MediaTek Dimensity 720: certo, non parliamo di un SoC top di gamma, ma è senza dubbio un processore di ottima qualità in grado di garantire all'Oukitel RT7 Titan prestazioni ben sopra la media del settore.

E lo fa soprattutto perché è affiancato da ben 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4x (che si possono espandere aggiungendo altri 12 GB virtuali) e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2.

Insomma, dal punto di vista di prestazioni nude e crude l'Oukitel RT7 Titan non è di certo paragonabile ai tablet top di gamma più costosi, ma dal mio punto di vista è fin troppo potente per l'utilizzo a cui è stato destinato. Il processore MediaTek, assieme all'ingente quantitativo di memoria RAM lo rendono il tablet rugged più potente della categoria e gli permettono di eseguire anche le applicazioni più complesse con estrema leggerezza.

In tutta sostanza, non ci si potrà di certo giocare con i giochi 3D più complessi, ma vi permetterà comunque di fare qualsiasi cosa vi venga in mente di fare: è perfetto per navigazione web, mail, qualche giochino molto semplice per ammazzare il tempo e persino guardarci qualche film di tanto in tanto.

In quanto a connettività troviamo un modulo WiFi a 5 GHz, è in grado di connettersi alle reti cellulari 5G con due sim ed ovviamente è dotato di GPS e Bluetooth 5.1.

Fotocamera

In ambito fotografico, invece, devo ammettere di essere rimasto notevolmente sorpreso, considerando ovviamente la tipologia di prodotto di cui stiamo parlando.

Oukitel RT7 Titan è dotato di tre fotocamere posteriori, di cui una per la visione notturna. Il sensore principale è un Sonu IMX582 da 48 megapixel, che è affiancato da un sensore per la visione notturna da 20 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

Si tratta di un comparto fotografico che in condizioni di buona luminosità regala scatti anche ben bilanciati, con una buona gestione della gamma dinamica e dettagli del giusto livello ma che tendono a soffrire di una saturazione leggermente bassa in alcune condizioni di scatto e di sporadici fenomeni di lens flare. Caratteristiche che, certo, in condizioni di scarsa luminosità tendono un po' a deteriorarsi, ma che restano tra le migliori della categoria, se non le migliori.

Buono anche il sensore per la visione notturna, che permetterà sia di scattare foto che di registrare video e molto utile anche la presenza della fotocamera macro: vedete, io non sono un fan di questo tipo di sensori, ma in un tablet del genere, pensato per un utilizzo specifico, poter fotografare delle macro potrebbe risultare molto comodo in determinate circostanze.

Proprio per questo però, mi sarebbe piaciuto vedere anche un sensore ultra-wide che, magari in cantieri o zone strette, avrebbe avuto un senso.

Buona la fotocamera anteriore da 32 megapixel f/2.2 che, però, da il meglio di se in condizioni di buona luminosità, decisamente sopra la media del segmento i video, che possono essere registrati ad una risoluzione massima 4K, un valore che difficilmente si trova in un tablet di questa categoria.

Software

Ad animare l'Oukitel RT7 Titan ci pensa Android 13 che, fortunatamente, non è personalizzato in alcun modo.

L'esperienza utente è quindi quella Android Stock, a parte una piccola sezione chiamata “Strumenti”, con cui si potrà accedere ad una serie di funzionalità dedicate al lavoro, come la livella, il goniometro, il rilevatore di rumore e tante altre.

Batteria

In quanto a batteria, devo essere sincero: non sono riuscito a capire l'autonomia di questo tablet con un'unica carica. Ed il motivo non è perché non l'ho utilizzato abbastanza, ma perché Oukitel RT7 Titan è il tablet con la batteria più capiente del segmento: parliamo di una 32.000 mAh con ricarica “rapida” a 33w che, da quando utilizzo il tablet non sono ancora riuscito a scaricare totalmente.

Ora, il brand garantisce 34 ore di riproduzione video (quindi di display acceso) con un'unica carica e quello che posso dirvi è che, facendo le dovute proporzioni, dai miei test sono giunto alla conclusione che si tratti di un valore più che veritiero.

Ciò che mi fa un po' storcere il naso è la velocità di ricarica che, certo, con i 33w non è tra le più lente in circolazione ma il punto è un'altro: ricaricare una batteria così capiente richiede tempo, molto, molto tempo.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'Oukitel RT7 Titan è di 399 dollari in sconto con un coupon che trovate nel box in basso, sul sito ufficiale del band, ma è disponibile anche su Amazon: trovate tutti i link nei box in basso. Una cifra effettivamente più importante rispetto a quella che in genere si deve spendere per un tablet di questa categoria, con la quale però potreste portarvi a casa un prodotto profondamente migliore rispetto ai suoi competitor, in praticamente qualsiasi categoria.

Certo, non è un tablet per tutti, e si rivolge soprattutto ai professionisti di alcuni settori, come l'edilizia, l'artigianato, o le officine, ma il punto è questo: questi addetti ai lavori troverebbero nell'Oukitel RT7 Titan un valido compagno, soprattutto in condizioni di stress dove altri prodotti non reggerebbero.



