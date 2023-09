Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer è la nuova versione dedicata allo sbarco sulla Luna

Per festeggiare lo sbarco indiano sulla Luna, il produttore asiatico ha lanciato sul mercato la versione speciale Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition: il dispositivo si presenta con una veste rinnovata, un look appariscente ispirato alla superficie lunare ed un prezzo contenuto (come la sua controparte standard).

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition: caratteristiche e prezzo della nuova versione speciale

Crediti: Tecno

Il 28 agosto la missione Chandrayaan-3 ha avuto successo: l'India è sbarcata sul suolo lunare e anche se si tratta del quarto paese a compiere l'impresa è il primo a farlo nella zona polare meridionale del nostro satellite. Si tratta di un evento storico e quale modo migliore per celebrarlo, se non con uno smartphone in versione speciale? Non a caso Tecno è un brand (cinese) particolarmente attivo in India e per l'occasione ha lanciato Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

Il dispositivo, lanciato a marzo, è stato già protagonista di una versione speciale caratterizzata da una scocca unica nel suo genere. Ora il mid-range torna sotto i riflettori con una cover posteriore bi-colore (bianca e nera) ed una texture in pelle sintetica.

Crediti: Tecno

A cambiare è soltanto l'aspetto mentre le specifiche tecniche restano invariate: lo smartphone monta un display LCD da 6,78″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, è mosso dal SoC Helio G88 di MediaTek ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh. La fotocamera principale è un'unità da 50 MP mentre quella selfie, da 32 MP.

La nuova versione Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition viene proposta al prezzo di circa 140€ al cambio attuale (ossia 12.499 INR, in offerta lancio) per la configurazione da 8/128 GB. Si tratta del prezzo di listino del dispositivo: l'edizione speciale è stata proposta senza rincari.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le