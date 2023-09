MIUI 15: ci sarà una versione solo per top di gamma?

Ogni volta che ci accingiamo a scoprire un nuovo aggiornamento Xiaomi, come nel caso della imminente MIUI 15, si sprecano le voci che vi gravitano attorno. Come ogni leak sull'azienda di Lei Jun, però, bisogna sempre fare molta attenzione sulla veridicità, dato che abbastanza spesso può capitare che spuntino leak inverosimili se non del tutto infondati. Sembra essere questo il caso della presunta Special Edition della quindicesima edizione della UI di Xiaomi, di cui si sta vociferando in rete da qualche ora.

Spunta in rete la fantomatica MIUI 15 Special Edition: cosa sappiamo

Crediti: Xiaomi

Prima di tutto, la fonte: la notizia arriva dal blog di Xiaomiui, che in passato si è rivelato sufficientemente attendibile ma fino a un certo punto, non mancando di scrivere notizie su rumor tutt'altro che certi se non addirittura improbabili. Seconda cosa, le prove: il blog non porta alcuna prova a sostegno dell'esistenza di questa fantomatica versione MIUI 15 Special Edition, affermando però che sarà disponibile solo sui modelli di punta. Si fa l'esempio di Xiaomi 13 Ultra e Redmi K60 Pro, alcuni dei primi modelli su cui sta venendo testato il major update basato su Android 14.

Quello a cui potrebbe fare riferimento la notizia, per quanto in maniera distorta e fraintendibile, è l'approccio che da qualche anno Xiaomi adotta per la sua MIUI. Se vi ricordate, con l'aggiornamento MIUI 12.5 venne fatta una distinzione fra fascia alta, media e bassa, introducendo alcune feature solo su alcuni modelli in base alla dotazione hardware. Con gli aggiornamenti successivi, questa distinzione è venuta meno ma non è da escludere che Xiaomi possa ripetersi.

Se vi steste chiedendo quando debutterà la MIUI 15, allora vi consiglio di leggere questo articolo, nell'attesa di capire meglio quali saranno le sue novità, anche se sappiamo già qualcosa.

