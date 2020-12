MIUI 12.5: modelli compatibili per animazioni, suoni e vibrazioni

Assieme a Xiaomi Mi 11 è stata ufficializzata la MIUI 12.5: ci vorrà ancora tempo prima di assistere al lancio in pianta stabile, ma ne conosciamo già tutte le novità. Sappiamo anche quali modelli saranno aggiornati, ma non tutti potranno beneficiare delle modifiche apportate dagli sviluppatori. Vediamo, quindi, quali saranno gli smartphone che potranno godere delle modifiche apportate agli effetti visivi (e non) della nuova versione della UI.

Ecco quali modelli beneficeranno delle novità della MIUI 12.5

Premettiamo che il discorso sulla compatibilità fatto da Xiaomi dovrebbe valere come per i Super Wallpaper, ufficialmente non disponibili per tutti ma tecnicamente installabili comunque. Anche se non viene specificato chiaramente, le novità che stiamo per illustrare della MIUI 12.5 dovrebbero essere presenti anche su altri modelli. Ma non possiamo garantire nulla, almeno finché la MIUI 12.5 non sarà pubblicata ufficialmente.

Animazioni

La MIUI 12.5 conta su un lavoro di ottimizzazione che permetterà di sfruttare meglio l'hardware. È stato sviluppato un nuovo framework per la gestione per animazioni e gestures, più fluide, realistiche e responsive. La nuova UI di Xiaomi può contare su una potenza di rendering 20 volte superiore, ma la vera novità è che il tutto sarà scalabile. In base allo smartphone sulla quale si installa la MIUI 12.5, verrà erogata più o meno potenza per la gestione degli effetti visivi. Xiaomi ha stilato una lista dei modelli in grado di far girare meglio il tutto, divisi in tre categorie principali.

3/3 – Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi K30S (top di gamma con refresh rate elevato)

2,5/3 – Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Redmi K30 Ultra, K20 Pro (top di gamma con refresh rate ordinario)

La categoria “3/3” sono gli smartphone dotati di refresh rate elevato, potendo così visualizzare le animazioni nel massimo del loro potenziale. Quella “2,5/3”, invece, sono i top di gamma altrettanto potenti ma con uno schermo sempre a 60 Hz.

Suoni di sistema

Un'altra delle novità principali della MIUI 12.5 riguarda il nuovo comparto sonoro. Xiaomi si è affidata al mondo della natura, con centinaia di nuovi effetti sonori per la UI, con un'ottimizzazione ad hoc per sfruttare l'eventuale presenza di speaker stereo.

3/3 – Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro (casse stereo con riproduzione “perfetta”)

2,5/3 – Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30S, K30 Ultra, Note 9 5G

(casse stereo con riproduzione “eccellente”)

Vibrazione

Grazie al motore con vibrazione lineare Mi Haptic di Xiaomi, la MIUI 12.5 abilita tutta una serie di effetti touch che rende il muoversi nella UI più coinvolgente ed organico. Ma ci sono determinati modelli su cui il feedback aptico dà il meglio di sé.

3/3 – Xiaomi Mi 11, Mi 9 Pro 5G (riproduzione “perfetta”)

2,5/3 – Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Redmi K30S (riproduzione “parziale”)

Vi ricordiamo che potete provare la MIUI 12.5 in anteprima, anche con diversi mesi di anticipo. Trovate tutto nel nostro articolo dedicato.

