Meizu 21 avrà un look “da gaming” e specifiche da vero top di gamma

Il 2023 è stato l'anno del ritorno in grande stile di Meizu, con i nuovi top di gamma della serie 20. A quanto pare al momento la casa cinese si focalizzerà solo sui modelli premium, dato che fino ad ora non c'è stata traccia di alcun dispositivo intermedio. Anzi, è già tempo di pensare al futuro Meizu 21 con le prime indiscrezioni: che cosa possiamo aspettarci dal design del flagship e quali saranno le novità per le specifiche?

Meizu 21: spuntano le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma

Crediti: Meizu

L'attuale gamma 20 di Meizu ha stupito per eleganza e potenza (anche se arriva con uno stile abbastanza ispirato) e non possiamo fare a meno di chiederci che cosa offrirà il suo successore in tal senso. Stando alle ultime novità provenienti dalla Cina, la prossima serie dovrebbe essere composta da due modelli, ossia Meizu 21 e 21 Pro. Secondo quanto trapelato ritroveremo uno stile simile a quello dei top attuali, seppur con alcuni accorgimenti.

Meizu 21 riproporrà uno schermo flat, ma con bordi ancora più sottili, mentre la selfie camera troverà spazio all'interno di un punch hole centrale. Sul retro non mancherà una tripla fotocamera, anche a questo giro posizionata in alto a sinistra e con orientamento verticale. Vedremo anche il ritorno del flash LED circolare, seppur con un tocco “da gaming”: pare che includerà delle luci RGB, probabilmente in modo da cambiare colore in base alle notifiche e alle chiamate (in stile Realme GT 5, ma meno appariscente).

Le indiscrezioni arrivano anche per quanto riguarda le specifiche: ovviamente sia Meizu 21 che 21 Pro saranno mossi dal prossimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, in arrivo ad ottobre. Per il comparto fotografico troveremo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS; ci sarà anche un teleobiettivo, ma sarà esclusiva del modello Pro (come già avvenuto con Meizu 20 e 20 Pro).

Concludiamo con uno sguardo all'uscita dei top di gamma: secondo i rumor la serie Meizu 21 arriverà nel corso del primo trimestre del 2024 e uscirà prima rispetto all'attuale generazione. Ricordiamo che la serie 20 è stato ufficializzata a marzo di quest'anno, con commercializzazione a partire da aprile.

