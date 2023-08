MiOS: c’è un nuovo indizio sul sistema operativo di Xiaomi

Per parlare di Xiaomi e MiOS bisogna tornare indietro di ben 10 anni, quando nel 2013 spuntarono in rete i primi rumor che parlavano della possibilità che l'allora Mi 4 usasse l'inedito sistema operativo al posto di MIUI e Android. Un OS che si vociferava fosse basato su Linux e che fosse simile a ChromeOS, basato principalmente su browsing e web app e che avrebbe fatto quello che non aveva fatto la MIUI, cioè slegarsi da Android. Si parlava addirittura di un software basato su Firefox OS, ma è inutile dire che il tutto si è tramutato in un nulla di fatto.

Xiaomi acquista il dominio web MiOS: cosa bolle nella pentola di Lei Jun?

BIG 🚨



Xiaomi officially acquired the DOMAIN Name 'https://t.co/zmtCjz5wY1' The new Self Developed Software from Xiaomi pic.twitter.com/v0k8RofUri — Kartikey Singh (@That_Kartikey) August 22, 2023

Del fantomatico sistema operativo indipendente si è tornati a parlare negli scorsi mesi, con un'indiscrezione che si è poi rivelata falsa e che ci ricordl come bisogni sempre fare attenzione quando si parla di leak a tema Xiaomi. Tuttavia, l'idea che Xiaomi possa effettivamente aver lavorato a un'alternativa ad Android, così come ha fatto Huawei, non è da escludere in toto.

Come riporta il leaker Kartikey Singh, il database cinese ICP/IP rivela che lo scorso novembre Xiaomi ha ufficialmente acquisito il dominio mios.cn. Tuttavia, questa mossa può significare tutto e niente: non sarebbe la prima volta che un'azienda compra un dominio soltanto per averlo ed eventualmente usarlo in futuro. Secondo il leaker, però, il fatto che sia stato acquistato nel 2022 e non anni fa, quando già circolavano i primi rumor, potrebbe essere un indizio a tema auto.

Sappiamo che il 2024 sarà l'anno del debutto della prima auto EV di Xiaomi e con essa del sistema operativo che ne guiderà la parte software. Che MiOS possa essere il nome di questo OS? Per il momento gli indizi scarseggiano, ma è un elemento da tenere sott'occhio.

