Tornano le offerte Amazon Seconda Mano: risparmia il 10% sull’usato top!

L'evento Prime Day di Amazon ci ha permesso di risparmiare un bel po' su tantissimi prodotti, ma le occasioni dell'e-commerce non si esauriscono di certo. Ora arriva un'altra iniziativa ghiotta con lo sconto del 10% sui prodotti Amazon Seconda mano (ex Warehouse), l'usato garantito della piattaforma!

Amazon Seconda Mano (Warehouse): 10% di sconto sull'usato garantito

Crediti: Canva

Per i meno esperti di Amazon e del suo mondo, la sezione Seconda Mano (conosciuta in precedenza come Warehouse ed ora con un nuovo nome) ospita l'usato dell'e-commerce. Si tratta di prodotti frutto di resi, che vengono riconvertiti alla vendita dopo un accurato controllo da parte del team della piattaforma. I vari prodotti – possono essere tech ma non solo – vengono classificati in base alle loro condizioni e il prezzo cala di conseguenza. Comunque è bene fare due precisazioni importanti: per prima cosa è possibile effettuare il reso senza alcuna conseguenza e poi a volte possono capitare delle gradite sorprese.

Può capitare che un prodotto classificato come in condizioni “Accettabili” sia in realtà nuovo di zecca, magari semplicemente senza la confezione. Insomma, i benefici Prime restano invariati, in reso è semplice ed immediato e in alcuni casi è come comprare (quasi) pari al nuovo.

Crediti: Canva

Amazon ha dato il via ad una nuova promozione dedicata ai Warehouse: fino alle ore 23:59 del 27 agosto 2023 è possibile ottenere uno sconto del 10% su una selezione di prodotti. Il prezzo ribassato viene visualizzato direttamente all'interno del carrello. Di seguito trovi la pagina dedicata, con tutte le soluzioni Seconda Mano aderenti all'iniziativa: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Oltre ad Amazon Italia è possibile beneficiare della promozione anche per quanto riguarda Spagna e Germania!

