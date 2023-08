La mountain bike elettrica GF600 sfiora i 600€ di sconto su GOGOBEST!

GOGOBEST ha lanciato una nuova promozione che permette di ottenere un super risparmio per chi punta alla mobilità elettrica. Siete dei neofiti oppure è tempo di cambiare il vostro veicolo? Allora la mountain bike elettrica GOGOBEST GF600 fa al caso vostro, adatta sia agli spostamenti in città che agli utenti più avventurosi, amanti della montagna. Su questa bicicletta il risparmio arriva quasi fino a 600€, grazie all'offerta lampo ed il codice sconto (che permette di ottenere un ribasso aggiuntivo).

GF600: la mountain bike perfetta per chi ama le escursioni all'aperto

Crediti: GOGOBEST

GF600 è una Mountain Bike elettrica alimentata da una super batteria removibile da 48V 13 Ah e un motore da ben 1000 W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h con un'autonomia di 110 km di distanza. Le ruote da 26″ x 4″ sono particolarmente adatti ai fuoristrada e ai terreni dissestati; l'e-bike, inoltre è in grado di risalire agilmente dislivelli con una pendenza di 35°. Insomma, il veicolo elettrico risulta ideale per le scampagnate fuori porta e le escursioni in montagna, in modo da poter attraversare agilmente anche i percorsi più impervi.

Crediti: GOGOBEST

Questa bici, inoltre, è dotata di un pratico display LCD sul manubrio con cui visualizzare tutte le informazioni su autonomia, velocità e percorso in modo smart. Il display è certificato IP54, resistente ad acqua e polvere, quindi può tranquillamente resistere alla pioggia leggera. Non mancano poi una sospensione anteriore a forcella ed un doppio sistema di freni a disco, per una guida confortevole su ogni percorso e la massima sicurezza, così come un cambio Shimano a 7 velocità.

GF600 è disponibile su GOGOBEST al prezzo di 1.107€, grazie alla nuova promozione dello store ufficiale: la bici elettrica è in offerta lampo e grazie al coupon dedicato, il risparmio è di circa 590€ (rispetto al prezzo di listino di ben 1.699€)! Immancabile poi la spedizione dall'Europa, completamente gratuita. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di portare a casa una nuova bicicletta elettrica con un super sconto! Se non visualizzi correttamente il box sottostante, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

