Doogee S110 e R10: i nuovi dispositivi rugged per gli amanti dell’avventura

Come anticipato di recente, la compagnia cinese specializzata in dispositivi budget e ultra-resistenti ha dato un bello scossone alla sua gamma di modelli rugged: le ultime aggiunte alla famiglia sono lo smartphone Doogee S110 e il tablet R10, due dispositivi pensati per gli amanti dell'avventura e dell'esplorazione, con un occhio all'innovazione e alle caratteristiche tecniche!

Doogee presenta i nuovi rugged S110 e R10: smartphone e tablet ultra-resistenti!

Il nuovo Doogee S110 rappresenta un valido esempio di quanto accennato poco sopra: un dispositivo robusto, ma che non rinuncia allo stile e all'innovazione, offrendo caratteristiche di tutto rispetto. Il rugged phone è equipaggiato con il chipset Helio G99, processore MediaTek realizzato a 6 nm e pensato per dispositivi accessibili che non vogliono mettere da parte le performance. Il tutto è arricchito da ben 22 GB di RAM (12 GB fisici e 10 virtuali) e 256 GB di spazio di archiviazione (che può essere ampliato fino a 2 TB tramite micro SD). Il risultato è un'esperienza di utilizzo fluida, votata al multitasking e con tantissimo spazio a disposizione dell'utente.

A proposito di rinunce, il nuovo S110 pensa anche all'autonomia: si tratta infatti di un vero e proprio battery phone dotato di una super unità da 10.800 mAh con ricarica da 66W e il supporto alla ricarica inversa. Robusto, con una grande batteria e la possibilità di diventare una power bank all'occorrenza. Doogee non si è risparmiata nemmeno sul comparto fotografico, basato su un sensore Sony IMX766 da 50 MP accompagnato da un ultra-wide da 16 MP ed una Night Vision Camera da 24 MP; ampio spazio anche agli autoscatti, con una selfie camera Sony da 32 MP.

Il rugged phone non si fa mancare un display pensato per l'intrattenimento, un'unità da 6,58″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz (ed un notch a goccia). Completano il pacchetto Android 13, il supporto Dual SIM 4G e l'NFC per i pagamenti con Google Pay. Ovviamente parliamo di un terminale impermeabile e robusto, resistente ad acqua, polvere, urti e cadute.

Per chi è in cerca di un tablet rugged, arriva Doogee R10: ancora una volta un dispositivo pensato per professionisti ed amanti delle avventure outdoor. Anche in questo caso si punta ad una resistenza top con le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H: non solo acqua, polvere e cadute, ma perfino le temperature estreme non saranno un problema (da -20°C e fino ai 55°C). Come per il modello S110 troviamo il SoC Helio G99, in questo caso coadiuvato da 15 GB di RAM (fisica e virtuale) e 128 GB di storage. Fluidità e performance si nell'utilizzo quotidiano che nella connettività, grazie alla presenza del WiFi 6; inoltre è presente il supporto Dual SIM 4G, in modo da poter sfruttare la connessione LTE e navigare su Internet ovunque.

Un tablet rugged non può farsi mancare una mega batteria e infatti troviamo un'unità da 10.800 mAh (con ricarica da 18W) anche a questo giro con ricarica inversa. Infine impossibile non citare la presenza di uno schermo da 10,4″ 2K con protezione Gorilla Glass, quattro speaker con Hi-Res audio, una fotocamera Sony da 20 MP, una selfie camera da 16 MP e Android 13.

Sia Doogee S110 che il nuovo tablet R10 sono disponibili all'acquisto sullo store ufficiale DoogeeMall: due dispositivi rugged da non sottovalutare, specialmente se puntate a terminali per lavorare oppure da maltrattare a più non posso durante gite, viaggi ed escursioni.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

