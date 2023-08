OnePlus Ace 2 Pro a 150W si carica più rapidamente dei rivali a 200W (Video)

Il primo a sfoggiarla fu OnePlus 10T, e a un anno di distanza sarà il turno di OnePlus Ace 2 Pro di riportare in auge la ricarica rapida SuperVOOC a 150W. Nonostante sia il top di gamma annuale di riferimento, infatti, con OnePlus 11 l'azienda ha deciso di fare un passo indietro e fermarsi a 100W di potenza, e lo stesso è accaduto con 11R e Ace 2. Ma con il nuovo modello Pro della serie Ace l'asticella verrà nuovamente alzata, e i test dimostrano che sarà persino in grado di essere più rapida dei 200W.

La ricarica rapida SuperVOOC a 150W di OnePlus Ace 2 Pro messa alla prova

Non viene specificato, ma lo smartphone con cui viene messo a confronto OnePlus Ace 2 Pro si tratta di iQOO 11 Pro, uno dei pochissimi in circolazione a poter vantare una ricarica a 200W. Quello svolto da OnePlus non è però un test classico di ricarica, bensì un caso più specifico ma che spesso capita a molti, cioè caricare lo smartphone mentre lo si utilizza; e non un utilizzo qualsiasi bensì in fase di gaming, cioè la situazione che più mette a dura prova l'autonomia dello smartphone.

Con entrambi gli smartphone al 20% e giocando a Genshin Impact, ecco cosa accade alla batteria dei due smartphone quando la si mette in carica:

OnePlus Ace 2 Pro iQOO 11 Pro Dopo 5 minuti 25% 21% Dopo 10 minuti 31% 23% Dopo 30 minuti 52% 28%

Nell'arco di mezz'ora, OnePlus Ace 2 Pro a 150W riesce a ricaricarsi del 32%, mentre iQOO 11 Pro a 200W si ferma all'8%. Questo perché OnePlus afferma che la ricarica SuperVOOC ha un'efficienza del 99%, che gli permette di caricare completamente la batteria da 5.000 mAh dall'1% al 100% in 17 minuti. Parte del merito va anche al chip dedicato SuperVOOC S, realizzato da OPPO per ottimizzare la potenza di carica e aumentare la longevità della batteria.

Manca poco alla presentazione di OnePlus Ace 2 Pro, uno smartphone che andrà all-in sulle prestazioni, con punteggi record su Antutu e un innovativo sistema di dissipazione.

