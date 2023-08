BEZIOR XF200 è la e-bike perfetta per le scampagnate estive: oggi in sconto con coupon

Questa calda estate sembra volerci concedere una piccola tregua dal clima infuocato delle scorse settimane, quindi perché non concedersi una belle gita all'aperto, magari in sella ad una bicicletta elettrica? L'offerta di oggi di Gogobest ci permette di portare a casa la e-bike pieghevole BEZIOR XF200 ad un ottimo prezzo, lasciandoci la libertà di girare liberamente ovunque senza inquinare e risparmiando sulla benzina.

BEZIOR XF200 non teme nulla grazie al suo motore brushless da 1000W

Crediti: BEZIOR

BEZIOR XF200 è dotata di un telaio pieghevole in alluminio ultra-leggero, il che rende la bicicletta facilmente trasportabile e riponibile in ogni occasione. Grazie alla sua versatilità, infatti, questa e-bike può essere facilmente trasportata nel cofano della macchina per godersi una bella gita in montagna su uno dei meravigliosi percorsi che caratterizzano il nostro paese.

Questa bicicletta elettrica è dotata di un motore brushless da 1000W in grado di fornire una velocità massima di 25 Km/h (come previsto dalla direttiva europea) fino ad una pendenza massima di 35°, con un'autonomia di ben 130 Km grazie alla potente batteria a litio da 28V 15Ah. Oltre che per le scampagnate, quindi, questa e-bike è perfetta anche per coprire ogni giorno il tragitto casa-lavoro oppure casa-università, grazie ai cerchioni da 20″ e gli pneumatici fat da 4″ in grado di affrontare qualsiasi superifice stradale.

Il modello XF200, inoltre, è dotato di cambio SHIMANO a 7 rapporti, freni a disco idraulici DYISLAND, sospensione integrata nella forcella frontale con una doppia molla assorbi-shock in grado di rendere ogni tragitto sempre comodo e privo di sbalzi. Il display LCD montato sul manubrio, inoltre, permette di avere sempre sotto controllo le impostazioni di guida, come l'autonomia residua e i dati della pedalata.

La e-bike BEZIOR X200 è disponibile oggi su Gogobest ad un prezzo davvero ottimo: solo 999.99€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, che avviene direttamente dai magazzini europei del noto store, è totalmente gratuita.

BEZIOR XF200, tuttavia, non è l'unica bicicletta elettrica in sconto questa settimana: Gogobest infatti propone una vasta selezione di prodotti in promozione che potete consultare collegandovi alla pagina ufficiale dello store.

