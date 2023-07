OnePlus Ace 2 Pro sta arrivando: confermato il periodo di lancio

In occasione dell'annuale evento China Joy, OnePlus ha ufficializzato il periodo di lancio del nuovo Ace 2 Pro in Cina, in una conferenza che ha svelato l'innovativo sistema di raffreddamento di cui sarà dotato lo smartphone. Sarà un'estate davvero calda, con tantissimi nuovi dispositivi pronti ad arrivare sul mercto.

OnePlus Ace 2 Pro arriva ad agosto con Snap 8 Gen 2 e raffreddamento all'avanguardia

Crediti: Liu Fengshuo

Sul palco del China Joy, il presidente della linea produttiva Liu Fengshuo ha annunciato che OnePlus Ace 2 Pro sarà dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 2, come suggerito anche dai precedenti leak, ed arriverà ufficialmente sul mercato nel mese di agosto, accompagnato da un innovativo sistema di raffreddamento “primo nel suo genere“.

Il nuovo smartphone di OnePlus, infatti sarà dotato di una impressionante area di raffreddamento pari a 9140 millimetri quadri che aiuteranno lo smartphone ad evitare qualsiasi tipo di rallentamento dovuto al surriscaldamento.

OnePlus Ace 2 Pro avrà ambizioni da top di gamma e per questo motivo potrebbe arrivare in occidente sotto il nome di OnePlus 11T, nonostante proprio di recente la compagnia abbia dichiarato di essere scettica sull'eventuale arrivo di nuovo smartphone della serie 11. Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana prima di scoprire tutti i dettagli su questo nuovo smartphone.

